Врач Подкорытова: избыток хлеба в рационе ведет к появлению болезней сердца и диабета

«Злоупотребление хлебопекарными продуктами может привести к повышению уровня холестерина в крови, инсулинорезистентности, набору избыточной массы тела с последующим развитием сахарного диабета, ожирения, а также сердечно-сосудистых заболеваний».

Макароны, пельмени, картофель, каши: они и так насыщены углеводами, а хлеб (тоже источник углеводов) лишь еще больше увеличит общую углеводную нагрузку на поджелудочную железу.

Сладости и фрукты: их сочетание с хлебом провоцирует брожение в кишечнике, стимулирует избыточную выработку инсулина.

«Идеальная совместимость у хлеба с зеленью, овощами и готовыми салатами, а также легкими супами».

«Наиболее полезными считаются сорта цельнозерновой муки – они содержат растительный белок, железо и кальций, витамины группы В, РР, пищевые волокна, клетчатку», - констатировала эксперт.

Врач Подкорытова предупредила в беседе с «Известиями», что избыток хлеба в рационе ведет к появлению болезней сердца, диабета и других патологий.Медик добавила, что у многих людей с детства формируется привычка есть хлеб со множеством продуктов, первыми и вторыми блюдами. Между тем, с хлебом рекомендуется употреблять весьма ограниченный набор продуктов и кушаний.Что не следует употреблять вместе с хлебом:С чем лучше сочетать хлеб:Наиболее вредным, по словам Подкорытовой, является белый хлеб, изготовленный из муки высшего сорта. Такой продукт практически лишен клетчатки и полезных веществ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая соль считается самой полезной для организма.

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