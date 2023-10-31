Врач Соломатина: шоколад улучшает защиту от сосудистых болезней после 50 лет

«Шоколад разжижает кровь и предотвращает развитие сосудистых заболеваний», - поделилась медик с «Вечерней Москвой».

«Кусочек шоколада нужно медленно рассасывать во рту, а не разжевывать. Так чувство насыщения приходит быстрее, и организм получает всю пользу от продукта», - посоветовала врач Соломатина.

Специалистка рассказала: шоколад с 70-процентным уровнем какао может дать организму много антиоксидантов, например, в виде полифенолов, ресвератрола. По словам Соломатиной, шоколад улучшает защиту от сосудистых болезней после 50 лет благодаря действию своих антиоксидантных компонентов – они уменьшают подверженность организма воспалению и атеросклерозу.Соломатина добавила, что позитивное действие шоколада распространяется и на иммунную систему. Кроме того, в темном шоколаде содержится высокая доза магния благоприятно влияющего на состояние нервной системы, а также на кости, волосы, зубы, ногти. Наличие магния в шоколаде делает этот продукт полезным для поддержания сбалансированного артериального давления – микроэлемент способствует расширению кровеносных сосудов, что не дает давлению повышаться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки в питании ведут к негативным изменениям в нормальной работе органов.

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