Врач Янг: некоторые ошибки в питании блокируют нормальную работу органов

увлеченность фастфудом;

пристрастие к жареной или копченой еде;

злоупотребление простыми углеводами;

регулярное употребление рафинированных продуктов;

недостаток клетчатки и свежих, малообработанных продуктов.

«Спровоцированные неправильным питанием жировые прослойки в организме «обездвиживают» желчный пузырь, вызывая его нерегулярное сокращение. В результате он не может нормально опорожниться и возникает застой», - поделилась Екатерина Янг в Telegram.

Врач Янг посоветовала россиянам не допускать ошибок в питании, способных блокировать нормальную работу органов. К таким ошибкам, по мнению специалистки, относятсяМедик констатировала, что подобный формат питания способствует накоплению висцерального жира, способного блокировать нормальную работу органов, включая почки, печень, поджелудочную железу. Нарушения в поджелудочной железе, в свою очередь, ассоциируются с развитием панкреатита, сахарного диабета.Она дала совет: в тех случаях, когда приемы пищи начинают сопровождаться тяжестью, дискомфортом или болями, следует обязательно обратиться к врачу и обследоваться.По словам другого эксперта, гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, для сохранения здоровья поджелудочной железы важно избегать сочетаний жирной, острой пищи и алкоголя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что современные люди стали чаще болеть невирусной формой гепатита

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