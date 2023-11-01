Врач Амеличкина посоветовала есть молочный шоколад не больше 20 грамм в день

270 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/hand-of-a-woman-holding-a-tile-of-chocolate_6641172.htm#page=5&query=eat%20chocolate&position=5&from_view=search&track=ais
плитка шоколада в руке

Молочный шоколад менее полезен организму, чем горький, напомнила гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина.

Многие люди едят шоколад ежедневно. Врач Амеличкина посоветовала тщательно следить за тем, в каком количестве употребляется это лакомство. Врач Амеличкина посоветовала есть молочный шоколад не больше 20 грамм в день, так как он содержит в своем составе много жира и сахара.

«Не рекомендуется съедать в день более 30 граммов горького шоколада или 15-20 грамм молочного», - заявила специалистка «Газете.Ru».

Амеличкина предупредила, что регулярное поедание шоколада в количестве, превышающем названное, может поспособствовать появлению излишков жира в теле и возникновению диабета. Кроме того, такая привычка повышает риск сердечно-сосудистых болезней, проблем с печенью.

«С осторожностью, не превышая рекомендованные дозы, шоколад можно употреблять людям с гипертонической болезнью или подагрой, людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и тем, у кого этот продукт вызывает симптомы в виде изжоги», - добавила специалистка.

Врач напомнила, что польза шоколада для здоровья определяется содержанием какао – источника антиоксидантов. Больше всего какао содержится в его темных и горьких сортах – предпочтительны плитки с уровнем какао от 70% и выше. Молочный и белый шоколад значительно уступают в этом плане горькому, употреблять его следует исключительно по минимуму.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что шоколад может улучшать защиту от сосудистых болезней после 50 лет.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Маргарита Амеличкина
Маргарита Амеличкина
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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Теги : шоколад и здоровье, советы врачей, Маргарита Амеличкина
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Врач Амеличкина посоветовала есть молочный шоколад не больше 20 грамм в день