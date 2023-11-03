Терапевт Романенко: бледность может указывать на анемию и сердечно-сосудистые проблемы

«Если мало эритроцитов, гемоглобина, недостаточно насыщается кровь кислородом, то, конечно, кожные покровы будут бледные и сухие», - уточнила Романенко в комментарии «Москве 24».

«Бледность кожных покровов может быть и маркером сердечной недостаточности», - дополнила врач.

Терапевт Романенко сообщила, что бледная и склонная к сухости кожа часто наблюдается при анемии – состоянии, возникающей из-за дефицита железа или нехватки витаминов B. Развитие анемии означает, что организм испытывает негативное влияние плохого кровообращения, ухудшения состояния крови.Терапевт добавила, что бледность может указывать и на сердечно-сосудистые проблемы. Например, на атеросклероз, при котором в артериях и сосудах появляются отложения холестерина, бляшки. Эти образования ухудшают проходимость сосудов, препятствуя нормальному кровотоку. Как результат, кожа бледнеет, становится более сухой и склонной к образованию морщин.Помимо этого, бледность часто наблюдается у людей с почечными нарушениями. Болезни почек обычно сопровождаются отеками, из-за которых могут сужаться сосуды – это ведет к плохому кровообращению и нездоровому виду кожи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые заболевания могут значительно ухудшить состояние кожи на локтях и коленях.

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