Терапевт Романенко: бледность может указывать на анемию и сердечно-сосудистые проблемы
Терапевт Татьяна Романенко назвала патологические причины бледности кожи.
Терапевт Романенко сообщила, что бледная и склонная к сухости кожа часто наблюдается при анемии – состоянии, возникающей из-за дефицита железа или нехватки витаминов B. Развитие анемии означает, что организм испытывает негативное влияние плохого кровообращения, ухудшения состояния крови.
«Если мало эритроцитов, гемоглобина, недостаточно насыщается кровь кислородом, то, конечно, кожные покровы будут бледные и сухие», - уточнила Романенко в комментарии «Москве 24».
Терапевт добавила, что бледность может указывать и на сердечно-сосудистые проблемы. Например, на атеросклероз, при котором в артериях и сосудах появляются отложения холестерина, бляшки. Эти образования ухудшают проходимость сосудов, препятствуя нормальному кровотоку. Как результат, кожа бледнеет, становится более сухой и склонной к образованию морщин.
«Бледность кожных покровов может быть и маркером сердечной недостаточности», - дополнила врач.
Помимо этого, бледность часто наблюдается у людей с почечными нарушениями. Болезни почек обычно сопровождаются отеками, из-за которых могут сужаться сосуды – это ведет к плохому кровообращению и нездоровому виду кожи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые заболевания могут значительно ухудшить состояние кожи на локтях и коленях.
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Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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