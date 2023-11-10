Врач Сюракшина: чернослив помогает снижать давление и укреплять иммунитет

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чернослив

Врач-эндокринолог Елена Сюракшина рассказала, какую пользу организму приносит употребление чернослива в сезон инфекций.

Врач Сюракшина проинформировала, что чернослив, включаемый в рацион осенью и зимой, помогает поддерживать работу иммунной системы.

«Витамин С, входящий в состав чернослива, помогает укрепить иммунную систему и бороться с инфекциями», - рассказала медик на портале Роскачества.

Вдобавок употребление сухофрукта способствует повышению энергии. В нем много железа, улучшающего выносливость организма и его способность оставаться энергичным в течение дня.

Многие знают, что чернослив полезен для стимуляции работы кишечника и профилактики запоров. Врач Сюракшина назвала малоизвестное свойство его плодов – они помогают снижать давление. В целом его регулярное поедание благоприятно сказывается на функционировании сердца и сосудов.

«Чернослив содержит большое количество калия, который помогает нормализовать уровень кровяного давления и значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря содержащимся полифенолам чернослив способствует повышению упругости стенок сосудов, что благотворно сказывается на работе всей сердечно-сосудистой системы», - объяснила медик.

Еще одна причина есть чернослив осеню и зимой, заключается в его позитивном воздействии на нервную систему. Этот сухофрукт является источником витамина В6 и магния. Обеспечивая ими организм, можно улучшить свое настроение и сон. Вдобавок это повышает устойчивость к стрессу, уменьшает раздражительность, снижает риск нервных срывов.

Вместе с тем врач посоветовала не злоупотреблять черносливом, в котором содержится довольно много сахара. Не стоит съедать в день больше пяти или шести штук.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала сливу фруктом, замедляющим старение организма.

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Елена Сюракшина
Елена Сюракшина
ЗОЖ
врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук
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