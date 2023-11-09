Эндокринолог Павлова: слива содержит замедляющие старение вещества

«В составе этого фрукта присутствуют витамины А и С, кальций, фосфор, пектины, антиоксиданты и бор – эти помогают укреплять мышцы и костную структуру, способствуют замедлению процессов старения», - рассказала медик изданию «Вести Подмосковья».

«Важно избегать чрезмерного потребления сливы, суточная норма не должна превышать 6 плодов в день. Людям, имеющим проблемы с почками, стоит есть 1–2 сливы в день», - поделилась советом врач.

Слива является одним из немногих отечественных фруктов, доступных на прилавках в свежем виде поздней осенью. Врач Павлова назвала малоизвестную причину употреблять ее плоды – это профилактика преждевременного старения организма. Эндокринолог констатировала, что слива содержит замедляющие старение вещества.Эксперт добавила, что благодаря высокой концентрации клетчатки слива улучшает регуляцию уровня сахара в крови, а также стимулирует хорошую работу пищеварения. В виде чернослива этот фрукт может стать своеобразным «лекарством» от запора и низкой проходимости кишечника. Вдобавок чернослив богат кальцием, и его употребление рекомендуется женщинам в периоде менопаузы, пожилым людям, для которых становится актуальной проблема ослабления костей и развития остеопороза.Еще одним достоинством сливы является ее насыщенность железом, что делает ее полезной в деле защиты от анемии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что с возрастом организм людей может хуже переносить цитрусовые фрукты.

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