Чем полезен домашний компот: врач Сюракшина

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компот из яблок

Благодаря употреблению компота из натуральных плодов укрепляется здоровье ЖКТ, заявила эндокринолог и диетолог Елена Сюрашкина.

Врач Сюракшина отметила, что сухофрукты, ягоды, фрукты насыщают компот полезными питательными веществами, витаминами и минералами. При этом домашний напиток не содержит искусственных консерваторов и красителей. Его употребление на регулярной основе помогает улучшить работу пищеварительной системы.

«Компот на основе таких сухофруктов, как чернослив и курага, – это натуральное легкое слабительное средство, которое способствует мягкому очищению кишечника и является профилактикой запоров», - сообщила Елена Сюракшина «Роскачеству».

Из-за высокого содержанию минералов питье домашнего компота также помогает укреплять сердечно-сосудистую систему. Врач посоветовала при этом также съедать содержащиеся в напитке плоды – это даст организму клетчатку, улучшающую состояние кишечной микрофлоры и работу пищеварения.

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Сюрашкина добавила, что разновидностью компота считается такой напиток как узвар. Если рецептура узвара содержит изюм, курагу или чернослив, его прием будет полезен для профилактики анемии – перечисленные, сухофрукты отличаются высоким уровнем железа. Также его употребление рекомендуется людям, страдающим от нарушений нервной системы или расстройств сна, поскольку плоды содержат в себе много магния.

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Елена Сюрашкина
Елена Сюрашкина
ЗОЖ
врач-эндокринолог, диетолог
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