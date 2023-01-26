Чем полезен домашний компот: врач Сюракшина

«Компот на основе таких сухофруктов, как чернослив и курага, – это натуральное легкое слабительное средство, которое способствует мягкому очищению кишечника и является профилактикой запоров», - сообщила Елена Сюракшина «Роскачеству».

Врач Сюракшина отметила, что сухофрукты, ягоды, фрукты насыщают компот полезными питательными веществами, витаминами и минералами. При этом домашний напиток не содержит искусственных консерваторов и красителей. Его употребление на регулярной основе помогает улучшить работу пищеварительной системы.Из-за высокого содержанию минералов питье домашнего компота также помогает укреплять сердечно-сосудистую систему. Врач посоветовала при этом также съедать содержащиеся в напитке плоды – это даст организму клетчатку, улучшающую состояние кишечной микрофлоры и работу пищеварения.Сюрашкина добавила, что разновидностью компота считается такой напиток как узвар. Если рецептура узвара содержит изюм, курагу или чернослив, его прием будет полезен для профилактики анемии – перечисленные, сухофрукты отличаются высоким уровнем железа. Также его употребление рекомендуется людям, страдающим от нарушений нервной системы или расстройств сна, поскольку плоды содержат в себе много магния.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что известный российский диетолог Михаил Гинзбург назвал капусту самым полезным овощем.

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