Диетолог Круглова объяснила, кому не следует есть квашеную капусту
Диетолог Наталья Круглова назвала людей с нездоровыми почками среди тех, кому не следует есть квашеную капусту.
Квашеная капуста постоянно называется в числе продуктов, помогающих укреплять иммунитет в холодное время года. В частности, этот продукт является богатым источником пробиотиков, способствующих развитию здоровой кишечной микрофлоры, – одного из ключевых факторов хорошей работы иммунной системы. Но диетолог Круглова объяснила, что некоторым людям не следует есть квашеную капусту.
Употребление этого продукта может быть противопоказанным при имеющихся нарушениях в работе почек и при склонности к высокому давлению. Круглова напомнила, что в квашеной капусте много соли, а при названных проблемах данная специя должна употребляться исключительно по минимуму.
«С осторожностью – людям, которым необходимо сокращать соль: гипертоники, обладатели нездоровых почек. Им квашеную капусту стоит ограничить», - сообщила диетолог News.ru.
Круглова добавила, что иногда может возникать и непереносимость такой закуски, при которой ее употребление провоцирует появление неприятных симптомов расстроенного пищеварения или аллергии.
«Индивидуальная непереносимость чаще всего проявляется при заболеваниях кишечника, желудка», - поделилась эксперт.
В то же время, уточнила диетолог, бывает и так, что человек, чей организм не переносит капусту, может спокойно есть ее в квашеном виде – этому способствует происходящая с продуктом ферментация.
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Наталья Круглова
ЗОЖ
врач-диетолог
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