Диетолог Круглова объяснила, кому не следует есть квашеную капусту

«С осторожностью – людям, которым необходимо сокращать соль: гипертоники, обладатели нездоровых почек. Им квашеную капусту стоит ограничить», - сообщила диетолог News.ru.

«Индивидуальная непереносимость чаще всего проявляется при заболеваниях кишечника, желудка», - поделилась эксперт.

Квашеная капуста постоянно называется в числе продуктов, помогающих укреплять иммунитет в холодное время года. В частности, этот продукт является богатым источником пробиотиков, способствующих развитию здоровой кишечной микрофлоры, – одного из ключевых факторов хорошей работы иммунной системы. Но диетолог Круглова объяснила, что некоторым людям не следует есть квашеную капусту.Употребление этого продукта может быть противопоказанным при имеющихся нарушениях в работе почек и при склонности к высокому давлению. Круглова напомнила, что в квашеной капусте много соли, а при названных проблемах данная специя должна употребляться исключительно по минимуму.Круглова добавила, что иногда может возникать и непереносимость такой закуски, при которой ее употребление провоцирует появление неприятных симптомов расстроенного пищеварения или аллергии.В то же время, уточнила диетолог, бывает и так, что человек, чей организм не переносит капусту, может спокойно есть ее в квашеном виде – этому способствует происходящая с продуктом ферментация.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие сладости считаются самыми опасными для здоровья.

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