Биолог Опарин объяснил вред чая с добавлением мяты или чабреца

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травяной чай

Биолог Роман Опарин: употребление чая с добавлением мяты, чабреца или другого растительного компонента может провоцировать нежелательные ответные реакции организма.

Биолог Опарин заявил:

«Травяные чаи с чабрецом, мятой или тимьяном могут быть опасны для некоторых групп людей».

Объясняя вред чая с добавлением мяты, специалист уточнил: такой напиток способен вызывать нарушения в работе ЖКТ. Кроме того, напиток обладает способностью понижать артериальное давление, и люди с гипотонией после его приема рискуют ощутить характерное ухудшение самочувствия.

Что касается чабреца, Опарин заметил, что чай с его добавлением может спровоцировать появление симптомов аллергии у людей, принимающих лекарства. Данное растение, по словам эксперта, плохо взаимодействует с лекарственными препаратами.

Какие еще растительные добавки, добавляемые в чай, могут сделать его вредным для организма?

«Следует с осторожностью употреблять чаи с пижмой, эфедрой, женьшенем и лимонником», - уточнил Опарин в беседе с Life.ru.

Биолог пояснил, что напитки с этими растениями потенциально способны нарушать функционирование сердечно-сосудистой системы. Также эксперт посоветовал помнить, что организм каждого человека может сугубо индивидуально реагировать на активные вещества, содержащиеся в разных растениях.

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Роман Опарин
Роман Опарин
ЗОЖ
доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения
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