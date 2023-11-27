«Помимо употребления сырых помидоров, питье томатного сока натощак может усиливать эффект снижения уровня холестерина», - к такому вывод пришли ученые из Университета Аделаиды,

«Ликопин подавляет окисление плохого холестерина, снижая риск образования бляшек в артериях. Кроме того, это может влиять на экспрессию генов, участвующих в метаболизме холестерина», - констатировали исследователи.

Томатный сок может быть полезен как напиток для снижения уровня холестерина – его эффективность подтверждается разными исследованиями. В частности. журнал Annals of Nutrition & Metabolism опубликовал полученные исследователями данные о свойстве помидоров подавлять процесс образования плохого холестерина. Именно этому типу холестерина свойственно накапливаться в артериях и способствовать развитию атеросклероза, делающего человека подверженным инфаркту миокарда.По словам научных специалистов, томатный сок богат антиоксидантом ликопином. Именно его влияние способствует уменьшению концентрации «плохого» холестерина. Питье томатного сока натощак является более результативным в этом плане, поскольку всасывание питательных веществ (включая антиоксидант ликопин) в пустом желудке происходит интенсивнее.Еще один плюс томатного сока заключается в высоком содержании калия – этот микроэлемент тоже участвует в регуляции холестерина, позитивно воздействует на сердечно-сосудистую систему в целом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что далеко не всем людям полезно утром пить воду натощак, об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков

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