Врач Игнатова: некоторые несладкие продукты резко повышают уровень сахара в крови

«Слишком часто продукты с высоким ГИ есть не стоит. В противном случае наш организм ждет такая череда событий: уровень сахара в крови подскочит, поджелудочная начнет пытаться его расщепить с помощью дополнительного инсулина, уровень сахара упадет, но запустится процесс накопления жиров», - поделилась медик с порталом 74.ru

Врач Игнатова напомнила, что содержание сахара в крови может возрастать не только после сладкого – некоторые несладкие продукты тоже резко повышают уровень сахара. Если употреблять такие продукты на регулярной основе, человек становится подвержен развитию предиабета ии диабета, даже если в его рационе нет никаких десертов.Игнатова уточнила: несладкие продукты, которые резко повышают уровень сахара в крови, отличаются высоким гликемическим индексом (ГИ).К ним, например, относятся многие шлифованные крупы (особенно сильно обработанные, дробленые). Резко повышать уровень сахара в крови способны белый рис или манка, кукурузная крупа.Также высокий ГИ присущ картофелю и другим крахмалистым овощам после интенсивной кулинарной обработки – размельчения, жарки. После съеденной картошки фри уровень сахара в крови может возрастать как после сладкого, предупредила эксперт.Кроме того, сахар в крови делает высоким употребление хлеба или других изделий из рафинированной пшеничной муки или вареной свеклы. Этим продуктам тоже свойствен высоки гликемический индекс.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что питье томатного сока натощак помогает снижать высокий уровень «плохого» холестерина в крови.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.