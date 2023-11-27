Врач Игнатова: некоторые несладкие продукты резко повышают уровень сахара в крови

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рис

Врач-гастроэнтеролог Наталья Игнатова рассказала, почему могут быть опасны несладкие продукты с высоким гликемическим индексом.

Врач Игнатова напомнила, что содержание сахара в крови может возрастать не только после сладкого – некоторые несладкие продукты тоже резко повышают уровень сахара. Если употреблять такие продукты на регулярной основе, человек становится подвержен развитию предиабета ии диабета, даже если в его рационе нет никаких десертов.

Игнатова уточнила: несладкие продукты, которые резко повышают уровень сахара в крови, отличаются высоким гликемическим индексом (ГИ).

«Слишком часто продукты с высоким ГИ есть не стоит. В противном случае наш организм ждет такая череда событий: уровень сахара в крови подскочит, поджелудочная начнет пытаться его расщепить с помощью дополнительного инсулина, уровень сахара упадет, но запустится процесс накопления жиров», - поделилась медик с порталом 74.ru.

Каким несладким продуктам присущ высокий гликемический индекс? К ним, например, относятся многие шлифованные крупы (особенно сильно обработанные, дробленые). Резко повышать уровень сахара в крови способны белый рис или манка, кукурузная крупа.

Также высокий ГИ присущ картофелю и другим крахмалистым овощам после интенсивной кулинарной обработки – размельчения, жарки. После съеденной картошки фри уровень сахара в крови может возрастать как после сладкого, предупредила эксперт.

Кроме того, сахар в крови делает высоким употребление хлеба или других изделий из рафинированной пшеничной муки или вареной свеклы. Этим продуктам тоже свойствен высоки гликемический индекс.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что питье томатного сока натощак помогает снижать высокий уровень «плохого» холестерина в крови.

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Наталья Игнатова
Наталья Игнатова
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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Теги : повышенный уровень сахара, гликемический индекс, Наталья Игнатова
Врач Игнатова: некоторые несладкие продукты резко повышают уровень сахара в крови
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