Врач Астраханцев: антиоксиданты в продуктах могут бороться с появлением раковых клеток

«Включение некоторых продуктов в рацион может помочь поддерживать общее здоровье и бороться с канцерогенезом – образованием раковых клеток… антиоксиданты в них борются со свободными радикалами в организме, которые способствуют повреждению клеток», - поделился Астраханцев с РИАМО

малина,

виноград,

гранат,

помидоры,

баклажаны,

авокадо,

морская капуста,

куркума,

грецкие орехи,

темный горький шоколад.

«Кроме того, противоопухолевые свойства есть у всех видов капусты», - дополнил эксперт.

Врач Астраханцев сообщил, что антиоксиданты в некоторых продуктах могут эффективно бороться с появлением раковых клеток. Употребление таких продуктов является одним из способов профилактики злокачественных опухолей.Медик порекомендовал следующие натуральные источники антиоксидантов:В перечисленных врачом продуктах содержатся такие антиоксиданты как каротиноиды, изофлавоны, полифенолы и другие. По словам Астраханцева важным преимуществом этих веществ является противовоспалительное действие.Также врач обратил внимание на то, что для улучшения свой защиты от рака важно не только правильно питаться, но и практиковать другие здоровые привычки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему важно употреблять в пищу продукты с витамином В12

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