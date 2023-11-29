Врач Астраханцев: антиоксиданты в продуктах могут бороться с появлением раковых клеток
Врач Максим Астраханцев назвал продукты, богатые антиоксидантами, препятствующими образованию раковых клеток.
Врач Астраханцев сообщил, что антиоксиданты в некоторых продуктах могут эффективно бороться с появлением раковых клеток. Употребление таких продуктов является одним из способов профилактики злокачественных опухолей.
«Включение некоторых продуктов в рацион может помочь поддерживать общее здоровье и бороться с канцерогенезом – образованием раковых клеток… антиоксиданты в них борются со свободными радикалами в организме, которые способствуют повреждению клеток», - поделился Астраханцев с РИАМО.
Медик порекомендовал следующие натуральные источники антиоксидантов:
- малина,
- виноград,
- гранат,
- помидоры,
- баклажаны,
- авокадо,
- морская капуста,
- куркума,
- грецкие орехи,
- темный горький шоколад.
«Кроме того, противоопухолевые свойства есть у всех видов капусты», - дополнил эксперт.
В перечисленных врачом продуктах содержатся такие антиоксиданты как каротиноиды, изофлавоны, полифенолы и другие. По словам Астраханцева важным преимуществом этих веществ является противовоспалительное действие.
Также врач обратил внимание на то, что для улучшения свой защиты от рака важно не только правильно питаться, но и практиковать другие здоровые привычки.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему важно употреблять в пищу продукты с витамином В12.
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Максим Астраханцев
ЗОЖ
онколог-химиотерапевт
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