Врач Астраханцев: антиоксиданты в продуктах могут бороться с появлением раковых клеток

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блюдо из помидоров

Врач Максим Астраханцев назвал продукты, богатые антиоксидантами, препятствующими образованию раковых клеток.

Врач Астраханцев сообщил, что антиоксиданты в некоторых продуктах могут эффективно бороться с появлением раковых клеток. Употребление таких продуктов является одним из способов профилактики злокачественных опухолей.

«Включение некоторых продуктов в рацион может помочь поддерживать общее здоровье и бороться с канцерогенезом – образованием раковых клеток… антиоксиданты в них борются со свободными радикалами в организме, которые способствуют повреждению клеток», - поделился Астраханцев с РИАМО.

Медик порекомендовал следующие натуральные источники антиоксидантов:
  • малина,
  • виноград,
  • гранат,
  • помидоры,
  • баклажаны,
  • авокадо,
  • морская капуста,
  • куркума,
  • грецкие орехи,
  • темный горький шоколад.
«Кроме того, противоопухолевые свойства есть у всех видов капусты», - дополнил эксперт.

В перечисленных врачом продуктах содержатся такие антиоксиданты как каротиноиды, изофлавоны, полифенолы и другие. По словам Астраханцева важным преимуществом этих веществ является противовоспалительное действие.

Также врач обратил внимание на то, что для улучшения свой защиты от рака важно не только правильно питаться, но и практиковать другие здоровые привычки.

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Максим Астраханцев
Максим Астраханцев
ЗОЖ
онколог-химиотерапевт
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