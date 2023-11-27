Нутрициолог Аветова объяснила важность употребления продуктов с витамином В12
Нутрициолог Тагуи Аветова: недостаток витамина В12 негативно сказывается на работе нервной системы.
Нутрициолог Аветова проинфомировала: зимой для поддержания неврологического здоровья, хорошего настроения и сна, необходимой энергичности очень важно получать достаточно витамина В12.
«Крайне важная функция витамина B12 – участие в синтезе новых клеток, в частности эритроцитов, с образованием гемоглобина и метилкобаламина», - поделилась эксперт с «АиФ».
Аветова добавила, что при дефиците этого вещества возникают проблемы с периферической нервной системой. Кроме того, нехватка В12 влияет на склонность к возрастным когнитивным нарушениям, деменции.
Нутрициолог Аветова объяснила важность употребления продуктов с витамином В12. Она подчеркнула:
«Этот витамин не синтезируется организмом, он должен поступать из продуктов питания, в основном животного происхождения».
Где искать витамин В12? В говяжьей и куриной печени, скумбрии и сельди, говядине, яйцах, индейке, твороге.
Аветова пояснила: иногда дефицит витамина возникает из-за неспособности организма его нормально усваивать. Это может происходить при заболеваниях ЖКТ, нарушениях в деятельности желудочно-кишечного тракта.
Как понять, что имеется дефицит В12? Специалистка назвала его симптомы:
- бледность;
- слабость и быстрая утомляемость;
- эффект «лакированного» языка (язык блестящий, гладкий, ярко-красный);
- воспаление уголков рта, его слизистой;
- анемия.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Тагуи Аветова
ЗОЖ
нутрициолог
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