Нутрициолог Аветова объяснила важность употребления продуктов с витамином В12

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мясо

Нутрициолог Тагуи Аветова: недостаток витамина В12 негативно сказывается на работе нервной системы.

Нутрициолог Аветова проинфомировала: зимой для поддержания неврологического здоровья, хорошего настроения и сна, необходимой энергичности очень важно получать достаточно витамина В12.

«Крайне важная функция витамина B12 – участие в синтезе новых клеток, в частности эритроцитов, с образованием гемоглобина и метилкобаламина», - поделилась эксперт с «АиФ».

Аветова добавила, что при дефиците этого вещества возникают проблемы с периферической нервной системой. Кроме того, нехватка В12 влияет на склонность к возрастным когнитивным нарушениям, деменции.

Нутрициолог Аветова объяснила важность употребления продуктов с витамином В12. Она подчеркнула:

«Этот витамин не синтезируется организмом, он должен поступать из продуктов питания, в основном животного происхождения».

Где искать витамин В12? В говяжьей и куриной печени, скумбрии и сельди, говядине, яйцах, индейке, твороге.

Аветова пояснила: иногда дефицит витамина возникает из-за неспособности организма его нормально усваивать. Это может происходить при заболеваниях ЖКТ, нарушениях в деятельности желудочно-кишечного тракта.

Как понять, что имеется дефицит В12? Специалистка назвала его симптомы:
  • бледность;
  • слабость и быстрая утомляемость;
  • эффект «лакированного» языка (язык блестящий, гладкий, ярко-красный);
  • воспаление уголков рта, его слизистой;
  • анемия.
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Тагуи Аветова
Тагуи Аветова
ЗОЖ
нутрициолог
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Теги : витамин В12, полезные продукты, Тагуи Аветова
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