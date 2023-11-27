«Крайне важная функция витамина B12 – участие в синтезе новых клеток, в частности эритроцитов, с образованием гемоглобина и метилкобаламина», - поделилась эксперт с «АиФ»

«Этот витамин не синтезируется организмом, он должен поступать из продуктов питания, в основном животного происхождения».

бледность;

слабость и быстрая утомляемость;

эффект «лакированного» языка (язык блестящий, гладкий, ярко-красный);

воспаление уголков рта, его слизистой;

анемия.

Нутрициолог Аветова проинфомировала: зимой для поддержания неврологического здоровья, хорошего настроения и сна, необходимой энергичности очень важно получать достаточно витамина В12.Аветова добавила, что при дефиците этого вещества возникают проблемы с периферической нервной системой. Кроме того, нехватка В12 влияет на склонность к возрастным когнитивным нарушениям, деменции.Нутрициолог Аветова объяснила важность употребления продуктов с витамином В12. Она подчеркнула:В говяжьей и куриной печени, скумбрии и сельди, говядине, яйцах, индейке, твороге.Аветова пояснила: иногда дефицит витамина возникает из-за неспособности организма его нормально усваивать. Это может происходить при заболеваниях ЖКТ, нарушениях в деятельности желудочно-кишечного тракта.Специалистка назвала его симптомы:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Ольга Редина объяснила, почему хлеб является необязательным продуктом в рационе.

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