«Чтобы сладкие десерты были полезными, нужно тщательно подходить к подбору ингредиентов».

«Сладкоежки могут сделать мороженое на основе размятых замороженных бананов. Оно не будет содержать сахара и жирных ингредиентов, будет полезным как дополнительный источник витаминов и клетчатки», - пояснила Кузина.

Нутрициолог Кузина отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Специалистка поделилась мнением о том, что людям, которые не могут обойтись без сладкого, следует готовить лакомства самостоятельно. В этом случае можно быть уверенным, что его состав окажется натуральным, не содержащим излишков сахара или компоненты искусственного происхождения, трансжиры.Нутрициолог Кузина поделилась вариантами полезных десертов. Один из них – сорбет. При его изготовлении можно обойтись без добавленного сахара, и такой десерт может дать организму витамины и минеральные вещества.Еще один вариант полезного десерта – натуральное банановое мороженое.Другими полезными десертами эксперт назвала фруктово-ягодное желе и запеченные яблоки с орехами и медом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему мед может быть вредным для женского здоровья.

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