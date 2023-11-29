Врач Орфанова объяснила вред меда для женского здоровья наряду с маргарином

«Не стоит злоупотреблять медом, поскольку в нем содержится бор, который снижает уровень женских гормонов и увеличивает выработку мужских», - поделилась специалистка с «Газетой.Ru»

«Маргарин для женщин особенно вреден, поскольку процессы анаболизма (синтеза жиров) у них преобладают над катаболизмом (распадом жиров). Соответственно, набор веса происходит быстрее».

Врач Орфанова объяснила вред определенных продуктов для женского здоровья – в их числе медик неожиданно назвала мед.Наряду с медом женскому здоровью может вредить маргарин. По словам Орфановой, данный продукт содержит очень высокую концентрацию трансжиров – жировых молекул с измененной структурой. Их употребление исследователи по всему миру связывают с появлением разных проблем, включая набор лишнего веса, сердечнососудистые и онкологические патологии.Орфанова добавила, что женскому здоровью (особенно в зрелом возрасте) вредит увлеченность продуктами из рафинированной пшеничной муки – макаронами, хлебом и другой выпечкой. Их постоянное присутствие в питании тесно связано с появлением у женщин проблемы ожирения, повышенного сахара в крови и инсулинорезистентности, склонностью к диабету.Медик подчеркнула, что женское здоровье может в большей степени страдать от негативных последствий нездорового питания, чем мужское – это объясняется чувствительностью к вредным веществам гормональной системы и органов, ответственных за гормональный баланс. В частности, гораздо более ощутимый вред женщинам наносит употребление алкоголя, соли.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие нарушения в организме указывает появление второго подбородка.

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