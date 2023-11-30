Врач Банный назвал количество кофе для профилактики болезней печени и рака кишечника
По словам врача Дениса Банного, употребление кофе может обеспечить профилактику опасных болезней, включая рак.
Врач Банный назвал в интервью нужное количество кофе для профилактики болезней печени.
«Две чашки кофе в день снижают риск развития цирроза печени практически в два раза», - поделился медик с «Лайфом».
Эксперт констатировал, что неподслащенный натуральный кофе является богатым источником антиоксидантов – веществ, борющихся с воспалением. Антиоксидантное действие кофе, способное снизить в организме уровень воспаления, обеспечивает ему репутацию антиракового напитка.
«Австралийские исследователи выяснили, что две-три чашки кофе в день помогают снизить риск развития этого вида рака почти на 40%», - проинформировал медик.
Банный добавил, что употребление кофе является полезным и как способ профилактики камней в желчном пузыре, депрессии, а также других видов рака (таких, например, как рак кожи, рак молочной железы, рак простаты). Врач обратил внимание, что кофе эффективен в качестве средства профилактики рака кишечника.
«Существуют доказательства, что кофеин снижает риск развития рака толстой кишки, яичников, глиобластомы».
Врач подчеркнул, что употребление кофе должно быть умеренным. Этот напиток усиливает эффект обезвоживания, препятствует полноценному усвоению железа и кальция, может излишне стимулировать нервную систему, обострять тревожность. Но при отсутствии противопоказаний кофе, помимо прочего, содействует процессам нормализации уровня сахара в крови, снижению холестерина.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки являются наиболее полезными в борьбе с простудой.
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Денис Банный
ЗОЖ
врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
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