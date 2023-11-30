Врач Банный назвал количество кофе для профилактики болезней печени и рака кишечника

«Две чашки кофе в день снижают риск развития цирроза печени практически в два раза», - поделился медик с «Лайфом».

«Австралийские исследователи выяснили, что две-три чашки кофе в день помогают снизить риск развития этого вида рака почти на 40%», - проинформировал медик.

«Существуют доказательства, что кофеин снижает риск развития рака толстой кишки, яичников, глиобластомы».

Врач Банный назвал в интервью нужное количество кофе для профилактики болезней печени.Эксперт констатировал, что неподслащенный натуральный кофе является богатым источником антиоксидантов – веществ, борющихся с воспалением. Антиоксидантное действие кофе, способное снизить в организме уровень воспаления, обеспечивает ему репутацию антиракового напитка.Банный добавил, что употребление кофе является полезным и как способ профилактики камней в желчном пузыре, депрессии, а также других видов рака (таких, например, как рак кожи, рак молочной железы, рак простаты). Врач обратил внимание, что кофе эффективен в качестве средства профилактики рака кишечника.Врач подчеркнул, что употребление кофе должно быть умеренным. Этот напиток усиливает эффект обезвоживания, препятствует полноценному усвоению железа и кальция, может излишне стимулировать нервную систему, обострять тревожность. Но при отсутствии противопоказаний кофе, помимо прочего, содействует процессам нормализации уровня сахара в крови, снижению холестерина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки являются наиболее полезными в борьбе с простудой.

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