В легких – появление одышки, стойкого кашля, кровохарканья, дискомфортных ощущений в груди.

В печени – появление дискомфорта и болезненности в животе, кожного зуда, нарушений в работе пищеварения, проблем с аппетитом.

В костях – появление костных болей, повышенной хрупкости костей.

В позвоночнике – появление болей в спине (они могут усиливаться ночью).

В головном мозге – появление качественно новой головной боли, тошноты и рвоты, судорог.

«Если вы замечаете непривычные ощущения, которые сохраняются в течение нескольких недель и дольше, необходимо обратиться к онкологу и пройти углубленное обследование», - заявила врач в беседе с РИАМО

«Рак на ранних стадиях не имеет ярко выраженных проявлений, что делает его труднообнаружимым. Около 40% случаев онкозаболеваний в России диагностируются уже на III или IV стадиях», - поделилась онколог.

Онколог Шорина предупредила в интервью, что рак способен «прятаться» за состояниями, которые воспринимаются как неопасные недомогания. Например, сказала врач, может возникать картина, создающая впечатление бронхита или гастрита.Онколог Шорина назвала симптомы разных болезней, которыми проявляется рак.Марина Шорина добавила, что в состоянии человека всегда должно настораживать возникновение новых нетипичных для него ощущений – особенно, если они оказываются стойкими.Специалистка подчеркнула, что гораздо более эффективным способом вовремя обнаружить в организме злокачественную опухоль являются профилактические обследования и проверки. Шорина порекомендовала россиянам посещать медиков именно с этой целью, а не когда что-то сильно заболит. Своевременное выявление образования и его терапия на ранних стадиях значительно повышают шансы на успешное лечение и спасение жизни. Если идти к врачу только с появлением отчетливых симптомов, можно опоздать.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие факторы влияют на появление опасного острого панкреатита.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.