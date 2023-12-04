Врач Шорина нашла связь между непривычными ощущениями и раком, онколог Воробьев назвал еще 7 симптомов

«Важно регулярно проходить медицинские осмотры, так как рак может скрываться под симптомами других болезней, и чем раньше вы обратитесь за помощью, тем больше шансов на успешное лечение», - отмечает онколог.

«Симптомы онкологических заболеваний могут различаться в зависимости от их локализации и стадий развития. В случае метастазов, симптомы часто вызваны не первичной опухолью, а распространением раковых клеток в другие органы», - говорит Шорина.





Не стоит откладывать визит к доктору, думая, что у вас всего лишь обострение хронических заболеваний. Если вы замечаете непривычные ощущения, которые сохраняются в течение нескольких недель и дольше, необходимо обратиться к онкологу и пройти углубленное обследование.Рак костей проявляется через костные боли, а поражение позвоночника может вызывать нестерпимые боли в спине, усиливающиеся по ночам. Поражение головного мозга проявляется сильной головной болью, тошнотой, рвотными позывами и судорогами.Когда дело доходит до болей, болей и других проблем со здоровьем, то, что что-то кажется незначительным, не означает, что вы не должны относиться к этому серьезно. Фактически, новые исследования показывают, что даже самые распространенные недуги могут быть первыми признаками рака.рассказывает еще о 7 симптомах рака.

1. Уплотнение



Любые странные шишки и уплотнения лучше всего показать врачу.





"В опросе 7,5% людей сообщили о необъяснимой шишке. Хотя 67% обратились к врачам, 77% не думали, что это может быть признаком чего-то более серьезного", - говорит врач-онколог.

2. Кашель/охриплость голоса



Сейчас сезон простуд и гриппа, поэтому кашель может казаться чем-то само собой разумеющимся. Однако, если кашель не прекращается, это может указывать на рак гортани, легких или щитовидной железы или лимфому. Это был самый распространенный симптом среди участников опроса.





«Мы знаем, что кашель и простуда сейчас повсюду, и мы не предлагаем всем, у кого кашель, обращаться к врачу. Но если у вас есть симптом, который не проходит или является необычным, не бойтесь обратиться к врачу за советом», - объясняет Воробьев.





3. Изменение привычек кишечника





"18% людей испытали изменения в времени, объеме или размере кишечника. Хотя эти нарушения обычно вызваны определенными продуктами питания или лекарствами, если вы заметите, что это происходит регулярно с течением времени, это также может быть признаком рака толстой кишки

".

4. Изменение активности мочевоого пузыря



Поскольку инфекции мочевыводящих путей часто встречаются у женщин, этот симптом часто игнорируют как еще одну ИМП. Но независимо от того, мужчина вы или женщина, если вы заметили кровь в моче, почувствовали внезапные позывы или почувствовали боль во время движения, обязательно сообщите об этом своему врачу, чтобы исключить рак мочевого пузыря, почек или простаты.

5. Длительная боль в горле



Боль в горле может быть просто еще одним зимним недомоганием, но постоянная боль может указывать на что-то более серьезное, например, на рак гортани или рак горла.

6. Необъяснимая потеря веса



Необъяснимая потеря веса может быть первым признаком рака. Этот предупреждающий знак часто встречается у людей с раком поджелудочной железы, желудка, легких или пищевода.

Кашель с кровью может сигнализировать о раке легких; Кровь в стуле может быть признаком рака толстой или прямой кишки. Женщинам, у которых наблюдаются необъяснимые вагинальные кровотечения, следует провериться на наличие рака шейки матки или эндометрия.Кровяные выделения из соска могут сигнализировать о раке молочной железы , а кровь в моче может означать рак мочевого пузыря или почек. Необычное кровотечение может возникнуть на любой стадии рака и требует посещения врача.Ранее МедикФорум писал о вреде сидячей работы.

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