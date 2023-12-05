Эксперт Курбатова предупредила о последствиях неправильного употребления яблок

«Переедание может привести к негативным последствиям», предупредила эксперт Курбатова в комментарии NewsNN

Вздутие живота;

Раздражение слизистой оболочки ЖКТ, боль;

Изжога;

Нежелательные реакции на грубую клетчатку фрукта, в том числе в виде обострений заболеваний желудка и кишечника.

Имеется индивидуальная непереносимость;

… аллергия;

… повышенная чувствительность ЖКТ;

… гастрит;

… повышенная кислотность желудка;

... некомпенсированный диабет.

Яблоки полезны, но их неправильное употребление вредит здоровью.Она пояснила: не нужно съедать больше двух или трех яблок за день, стараясь избегать слишком сладких сортов. Людям с проблемой высокого уровня сахара в крови, предиабетом ии диабетом особенно важно есть их строго в умеренном количестве (иногда при диабете рекомендуется полный отказ от яблок).Кроме того, с осторожностью есть яблоки следует людям с повышенной кислотностью желудка. В их рационе не должно быть кислых плодов, к тому же при такой проблеме яблоки нельзя есть на голодный желудок. В целом при имеющихся хронических заболеваниях органов ЖКТ часто бывают противопоказаны свежие яблоки – разрешаются только печеные или сушеные.Вот негативные последствия перекуса свежим яблоком:Курбатова заявила, что из-за неправильного употребления яблок может нарушаться обмен веществ, повышается вероятность дисбактериоза и иных проблем с пищеварением.В каких случаях лучше отказаться от яблок:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к углеводной пище может серьезно вредить состоянию поджелудочной железы.

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