Эксперт Курбатова предупредила о последствиях неправильного употребления яблок

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женщина ест яблоко

Эксперт портала телемедицинских консультаций Екатерина Курбатова при употреблении яблок нужно всегда соблюдать умеренность.

Яблоки полезны, но их неправильное употребление вредит здоровью.

«Переедание может привести к негативным последствиям», предупредила эксперт Курбатова в комментарии NewsNN.

Она пояснила: не нужно съедать больше двух или трех яблок за день, стараясь избегать слишком сладких сортов. Людям с проблемой высокого уровня сахара в крови, предиабетом ии диабетом особенно важно есть их строго в умеренном количестве (иногда при диабете рекомендуется полный отказ от яблок).

Кроме того, с осторожностью есть яблоки следует людям с повышенной кислотностью желудка. В их рационе не должно быть кислых плодов, к тому же при такой проблеме яблоки нельзя есть на голодный желудок. В целом при имеющихся хронических заболеваниях органов ЖКТ часто бывают противопоказаны свежие яблоки – разрешаются только печеные или сушеные.

Вот негативные последствия перекуса свежим яблоком:
  • Вздутие живота;
  • Раздражение слизистой оболочки ЖКТ, боль;
  • Изжога;
  • Нежелательные реакции на грубую клетчатку фрукта, в том числе в виде обострений заболеваний желудка и кишечника.
Курбатова заявила, что из-за неправильного употребления яблок может нарушаться обмен веществ, повышается вероятность дисбактериоза и иных проблем с пищеварением.

В каких случаях лучше отказаться от яблок:
  • Имеется индивидуальная непереносимость;
  • … аллергия;
  • … повышенная чувствительность ЖКТ;
  • … гастрит;
  • … повышенная кислотность желудка;
  • ... некомпенсированный диабет.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к углеводной пище может серьезно вредить состоянию поджелудочной железы.

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