Эксперт Курбатова предупредила о последствиях неправильного употребления яблок
Эксперт портала телемедицинских консультаций Екатерина Курбатова при употреблении яблок нужно всегда соблюдать умеренность.
Яблоки полезны, но их неправильное употребление вредит здоровью.
«Переедание может привести к негативным последствиям», предупредила эксперт Курбатова в комментарии NewsNN.
Она пояснила: не нужно съедать больше двух или трех яблок за день, стараясь избегать слишком сладких сортов. Людям с проблемой высокого уровня сахара в крови, предиабетом ии диабетом особенно важно есть их строго в умеренном количестве (иногда при диабете рекомендуется полный отказ от яблок).
Кроме того, с осторожностью есть яблоки следует людям с повышенной кислотностью желудка. В их рационе не должно быть кислых плодов, к тому же при такой проблеме яблоки нельзя есть на голодный желудок. В целом при имеющихся хронических заболеваниях органов ЖКТ часто бывают противопоказаны свежие яблоки – разрешаются только печеные или сушеные.
Вот негативные последствия перекуса свежим яблоком:
- Вздутие живота;
- Раздражение слизистой оболочки ЖКТ, боль;
- Изжога;
- Нежелательные реакции на грубую клетчатку фрукта, в том числе в виде обострений заболеваний желудка и кишечника.
В каких случаях лучше отказаться от яблок:
- Имеется индивидуальная непереносимость;
- … аллергия;
- … повышенная чувствительность ЖКТ;
- … гастрит;
- … повышенная кислотность желудка;
- ... некомпенсированный диабет.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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