Врач Михалева: злоупотребление простыми углеводами вызывает истощение поджелудочной железы

«При остром злоупотреблении алкоголем, особенно в сочетании с употреблением жирной пищи, может развиться грозное осложнение – острый панкреатит. При этом происходит массивная гибель клеток поджелудочной железы, состояние требует немедленной госпитализации», - поделилась медик с «Газетой.ру»

«Злоупотребление простыми углеводами – сладостями, выпечкой – может грозить ожирением поджелудочной железы и ее последующим истощением, поскольку органу приходится дольше вырабатывать в организме инсулин», - констатировала эксперт.

Врач Михалева сообщила в интервью, что поджелудочная является органом, который один из первых начинает работу по расщеплению и перевариванию различных веществ, попадающих с пищей в ЖКТ. В случае неправильного питания, нездоровых пищевых привычек этот орган тоже первым принимает на себя удар, подвергаясь риску неблагополучных изменений.Михалева предупредила, что одним из распространенных разрушительных для железы токсинов, присутствующих в рационе многих людей, является алкоголь. Его частое или чрезмерное употребление способствует развитию такого состояния как панкреатический диабет, при котором поджелудочная становится неспособной выработать нужное количество инсулина.Но особенно сильно ее состоянию вредит сочетание спиртного с жирной пищей.Пристрастие к жирной пище Михалева также назвала небезопасным. Если организм начинает накапливать жир, не растрачивая его на физическую деятельность, это может спровоцировать нарушение функционирования поджелудочной железы и привести к хроническому панкреатиту.Дополнительно врач посоветовала следить за количеством простых углеводов, поглощаемых за день. Михалева добавила, что злоупотребление простыми углеводами вызывает истощение поджелудочной железыРанее портал MedikForum.ru писал о том, что в повседневной жизни особенно существенно вредит состоянию поджелудочной железы.

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