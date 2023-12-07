Диетолог Мещерякова: мандарины не сочетаются с животным и молочным белком
Врач-диетолог Татьяна Мещерякова предостерегла от употребления в пищу нежелательных сочетаний мандаринов с другими продуктами.
С чем не сочетаются мандарины? По словам диетолога Мещеряковой, мандарины подобно всем цитрусовым не сочетаются с животным и молочным белком.
«В частности, с молоком: сочетание молочного белка казеина и органических фруктовых кислот может спровоцировать повышенное газообразование. И с животными белками: все мясные и рыбные блюда требуют большего времени для процесса переваривания в желудке, чем фрукты», - уточнила врач в беседе с «Известиями».
Медик предупредила, что при совмещении с мандаринами мясных закусок в кишечнике могут запускаться гнилостные процессы в кишечнике.
Также не нужно закусывать мандаринами алкогольные напитки – это повышает риск аллергических реакций.
С чем сочетаются мандарины? Подойдут кисломолочные продукты, включая творог, сметану и сыр, а также некрахмалистые овощи, зелень.
Мандарины – это отдельный прием пищи. Диетолог Мещерякова поделилась следующей рекомендацией:
«Любые фрукты, а цитрусовые в особенности, рекомендуется употреблять как отдельный прием пищи, не смешивая с другими продуктами. Лучше не ранее 1,5–2 часов после завтрака или обеда».
Как могут навредить мандарины. Медик посоветовала есть эти фрукты в количестве не больше 4-5 штук. Не следует употреблять их вечером – последствием может стать изжога, расстройство кишечника.
Мандарины аллергенны.
При ряде заболеваний они противопоказаны, к тому же могут мешать усваиваться лекарствам.
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