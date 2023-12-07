Диетолог Мещерякова: мандарины не сочетаются с животным и молочным белком

«В частности, с молоком: сочетание молочного белка казеина и органических фруктовых кислот может спровоцировать повышенное газообразование. И с животными белками: все мясные и рыбные блюда требуют большего времени для процесса переваривания в желудке, чем фрукты», - уточнила врач в беседе с «Известиями»

«Любые фрукты, а цитрусовые в особенности, рекомендуется употреблять как отдельный прием пищи, не смешивая с другими продуктами. Лучше не ранее 1,5–2 часов после завтрака или обеда».

По словам диетолога Мещеряковой, мандарины подобно всем цитрусовым не сочетаются с животным и молочным белком.Медик предупредила, что при совмещении с мандаринами мясных закусок в кишечнике могут запускаться гнилостные процессы в кишечнике.Также не нужно закусывать мандаринами алкогольные напитки – это повышает риск аллергических реакций.Подойдут кисломолочные продукты, включая творог, сметану и сыр, а также некрахмалистые овощи, зелень.Диетолог Мещерякова поделилась следующей рекомендацией:Медик посоветовала есть эти фрукты в количестве не больше 4-5 штук. Не следует употреблять их вечером – последствием может стать изжога, расстройство кишечника.Мандарины аллергенны.При ряде заболеваний они противопоказаны, к тому же могут мешать усваиваться лекарствам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты особенно ощутимо вредят состоянию печени.

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