Диетолог Мещерякова: мандарины не сочетаются с животным и молочным белком

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мандарины

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова предостерегла от употребления в пищу нежелательных сочетаний мандаринов с другими продуктами.

С чем не сочетаются мандарины? По словам диетолога Мещеряковой, мандарины подобно всем цитрусовым не сочетаются с животным и молочным белком.

«В частности, с молоком: сочетание молочного белка казеина и органических фруктовых кислот может спровоцировать повышенное газообразование. И с животными белками: все мясные и рыбные блюда требуют большего времени для процесса переваривания в желудке, чем фрукты», - уточнила врач в беседе с «Известиями».

Медик предупредила, что при совмещении с мандаринами мясных закусок в кишечнике могут запускаться гнилостные процессы в кишечнике.

Также не нужно закусывать мандаринами алкогольные напитки – это повышает риск аллергических реакций.

С чем сочетаются мандарины? Подойдут кисломолочные продукты, включая творог, сметану и сыр, а также некрахмалистые овощи, зелень.

Мандарины – это отдельный прием пищи. Диетолог Мещерякова поделилась следующей рекомендацией:

«Любые фрукты, а цитрусовые в особенности, рекомендуется употреблять как отдельный прием пищи, не смешивая с другими продуктами. Лучше не ранее 1,5–2 часов после завтрака или обеда».

Как могут навредить мандарины.  Медик посоветовала есть эти фрукты в количестве не больше 4-5 штук. Не следует употреблять их вечером – последствием может стать  изжога, расстройство кишечника.

Мандарины аллергенны.

При ряде заболеваний они противопоказаны, к тому же могут мешать усваиваться лекарствам.

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