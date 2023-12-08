Врач Мясников: «вредные» сало и виноград на самом деле полезны

«Как ни странно, хотя жирные продукты вредны, сало полезно», - заявил он

«Сало питательное, сытное и укрепляющее, хотя при его употреблении важно соблюдать меру» - констатировал врач.

«Виноград снижает риски развития сахарного диабета у тех людей, у которых сахар пограничный. Именно виноград; сок из него – нет, любые другие фрукты – нет», - сказал эксперт.

Доктор Мясников обратил внимание на то, что полезным для здоровья продуктом может быть сало.Специалист пояснил, что различные аминокислоты, содержащиеся в сале, содействуют повышению уровня «хорошего» холестерина в организме. По словам Мясникова, «хороший» холестерин действует как очиститель сосудов от «плохого» холестерина, вызывающего развитие атеросклероза. Соединяясь с молекулами «плохого» холестерина, он быстро переносит их в печень, после чего они перерабатываются и выводятся окончательно.Он порекомендовал употреблять продукт в количестве, не превышающем 50 граммов за день.Еще одним «вредным» продуктом, который на самом деле полезен организму, Мясников назвал виноград. Его нередко боятся есть из-за предполагаемого повышения сахара в крови. Врач сообщил, что виноград как раз полезен как продукт, борющийся с возникновением диабета.Мясников проинформировал, что в составе винограда присутствуют биологически активные вещества – благодаря их действию на организм снижается риск развития инсулинорезистентности, ведущей к диабету.Также полезной для организма является постная свинина. Врач отметил, что она может быть низкокалорийной и в диетическом плане не уступать курице, давать витамины и много белка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пищевые привычки ведут к появлению опасного острого панкреатита.

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