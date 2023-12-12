Врач Романов назвал способные вызывать рак продукты на новогоднем столе

«Мясо, овощи и грибы, приготовленные на открытом огнебудет содержать сажу, которая является канцерогеном. С одного раза ничего страшного с вами, конечно, не случится, но иметь это в виду нужно», - предупредил он в беседе с «Лайфом»

«Жирное, мучное, сладкое (включая сладкие газированные напитки) не является канцерогеном, но у людей нездорово большой комплекции эта еда повышает риски онкологии», - заявил эксперт.

Врач Романов заметил, что у многих людей традиционно на новогоднем столе присутствуют нарезки из разнообразного переработанного мяса или шашлык. И то, и другое относится к источникам канцерогенов – веществ, способных вызывать рак, негативно влияя на клетки организма.Также врач Романов назвал способными вызывать рак готовые сласти, присутствующие на новогоднем столе, а также продукты, содержащие промышленные виды жира или трансжиры.Кроме того, добавил врач Романов, на новогоднем столе часто присутствуют спиртные напитки. Он посоветовал помнить, что алкоголь – это канцероген.На их приготовление могут пустить просроченные и некачественные продукты.В новогодние праздники нередко стараются избавиться от старых партий икры.Более чем наполовину являясь чистым жиром, он еще нередко содержит в себе химические ингредиенты, крайне вредные для органов пищеварения.Цитрусы обладают высокой кислотностью, которая может плохо влиять на желудок. Кроме того, мандарины способны спровоцировать аллергию, и не только у аллергиков, практически у всех.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частое употребление жирной рыбы может спровоцировать появление проблем с печенью

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