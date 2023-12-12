Врач Романов назвал способные вызывать рак продукты на новогоднем столе

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запеченое мясо

Врач Денис Романов: некоторые продукты, употребляемые во время новогоднего застолья, особенно тесно связаны c риском развития рака.

Врач Романов заметил, что у многих людей традиционно на новогоднем столе присутствуют нарезки из разнообразного переработанного мяса или шашлык. И то, и другое относится к источникам канцерогенов – веществ, способных вызывать рак, негативно влияя на клетки организма.

«Мясо, овощи и грибы, приготовленные на открытом огнебудет содержать сажу, которая является канцерогеном. С одного раза ничего страшного с вами, конечно, не случится, но иметь это в виду нужно», - предупредил он в беседе с «Лайфом».

Также врач Романов назвал способными вызывать рак готовые сласти, присутствующие на новогоднем столе, а также продукты, содержащие промышленные виды жира или трансжиры.

«Жирное, мучное, сладкое (включая сладкие газированные напитки)  не является канцерогеном, но у людей нездорово большой комплекции эта еда повышает риски онкологии», - заявил эксперт.

Кроме того, добавил врач Романов, на новогоднем столе часто присутствуют спиртные напитки. Он посоветовал помнить, что алкоголь – это канцероген.

Что еще нужно есть с осторожностью во время новогоднего застолья?

Магазинные салаты. На их приготовление могут пустить просроченные и некачественные продукты.

Красную икру. В новогодние праздники нередко стараются избавиться от старых партий икры.

Покупной майонез. Более чем наполовину являясь чистым жиром, он еще нередко содержит в себе химические ингредиенты, крайне вредные для органов пищеварения.

Мандарины. Цитрусы обладают высокой кислотностью, которая может плохо влиять на желудок. Кроме того, мандарины способны спровоцировать аллергию, и не только у аллергиков, практически у всех.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частое употребление жирной рыбы может спровоцировать появление проблем с печенью.

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Денис Романов
Денис Романов
ЗОЖ
врач-радиотерапевт, кандидат медицинских наук
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