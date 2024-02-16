Врач Бурнацкая: мед не излечивает от простуды
Врач-терапевт Светлана Бурнацкая: при простуде мед помогает облегчить некоторые симптомы, но инфекцию он не устраняет.
Врач Бурнацкая предупредила: хотя меду присущи полезные свойства, считать его панацеей от инфекций не следует – от той же простуды он не излечивает. Его действие при заболевании скорее симптоматическое.
«Мед помогает смягчить сухой кашель, уменьшить боль и раздражение в горле, укрепить иммунитет, поэтому так популярен при простуде», - сказала Светлана Бурнацкая в беседе с Life.ru.
Медик добавила, что мед не устраняет причины болезни, а кроме того, не способен заменить собой лекарственные препараты. Этот продукт нужно рассматривать исключительно как дополнительное средство лечения.
Какие процессы в организме стимулирует мед:
- Антибактериальные;
- Противовоспалительные;
- Антиоксидантные;
- Иммуностимулирующие;
- Ранозаживляющие.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Светлана Бурнацкая
ЗОЖ
врач-терапевт
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