Врач Бурнацкая: мед не излечивает от простуды

«Мед помогает смягчить сухой кашель, уменьшить боль и раздражение в горле, укрепить иммунитет, поэтому так популярен при простуде», - сказала Светлана Бурнацкая в беседе с Life.ru

Антибактериальные;

Противовоспалительные;

Антиоксидантные;

Иммуностимулирующие;

Ранозаживляющие.

Врач Бурнацкая предупредила: хотя меду присущи полезные свойства, считать его панацеей от инфекций не следует – от той же простуды он не излечивает. Его действие при заболевании скорее симптоматическое.Медик добавила, что мед не устраняет причины болезни, а кроме того, не способен заменить собой лекарственные препараты. Этот продукт нужно рассматривать исключительно как дополнительное средство лечения.Какие процессы в организме стимулирует мед:Терапевт подчеркнула, что мед не выносит нагрева, в нем сразу образуются вредные соединения. Также он известен как продукт аллерген, противопоказан при диабете, ожирении.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему есть яблоки и бананы рекомендуется запеченными

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