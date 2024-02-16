Врач Бурнацкая: мед не излечивает от простуды

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мед

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая: при простуде мед помогает облегчить некоторые симптомы, но инфекцию он не устраняет.

Врач Бурнацкая предупредила: хотя меду присущи полезные свойства, считать его панацеей от инфекций не следует – от той же простуды он не излечивает. Его действие при заболевании скорее симптоматическое.

«Мед помогает смягчить сухой кашель, уменьшить боль и раздражение в горле, укрепить иммунитет, поэтому так популярен при простуде», - сказала Светлана Бурнацкая в беседе с Life.ru.

Медик добавила, что мед не устраняет причины болезни, а кроме того, не способен заменить собой лекарственные препараты. Этот продукт нужно рассматривать исключительно как дополнительное средство лечения.

Какие процессы в организме стимулирует мед:
  • Антибактериальные;
  • Противовоспалительные;
  • Антиоксидантные;
  • Иммуностимулирующие;
  • Ранозаживляющие.
Терапевт подчеркнула, что мед не выносит нагрева, в нем сразу образуются вредные соединения. Также он известен как продукт аллерген, противопоказан при диабете, ожирении.

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Светлана Бурнацкая
Светлана Бурнацкая
ЗОЖ
врач-терапевт
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Теги : польза меда, лечение ОРВИ, Светлана Бурнацкая