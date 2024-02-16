Терапевт Лапа посоветовала есть яблоки и бананы запеченными
Врач-терапевт Людмила Лапа: запеченные яблоки и бананы полезнее как источник железа.
Терапевт Лапа рассказала, какие продукты весной помогают поддерживать хороший иммунитет. Врач подчеркнула, что наряду с достаточным отдыхом здоровая пища помогает организму защищаться от сезонных инфекций. В первую очередь медик советует употреблять продукты с витамином С.
«Наш организм слабеет весной, когда витаминов недостаточно, а лучше витамина С еще никто ничего не придумал, особенно если есть какие-то проблемы со слизистыми – больное горло, насморк, десна побаливает. Витамин C можно получать из лимонов и апельсинов, если нет аллергии», - рассказала Людмила Лапа «Радио 1».
Терапевт добавила, что фрукты в целом сейчас нужно есть с осторожностью – восполнять нехватку витаминов они помогают плохо.
«К фруктам я отношусь непросто, потому что зимой в них нет никаких витаминов, это уже доказано», - заявила специалист.
Те же яблоки и бананы, по словам врача, нужно употреблять скорее как источник микроэлементов, железа, а не витаминов. Лапа уточнила, что яблоки содержат железо в такой форме, которую организм сможет усвоить только после термической обработки плодов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-диетологом Еленой Соломатиной были названы самые полезные виды меда.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Людмила Лапа
ЗОЖ
врач-терапевт, иммунолог
Оставить комментарий