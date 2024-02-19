Врач Умнов: кофе с алкоголем вызывает тяжелые сердечно-сосудистые осложнения

«Совместное действие кофеина и этанола приводит к мощному спазму сосудов», - предостерег Умнов в беседе с порталом «Доктор Питер».

«И кофе, и спиртное по отдельности меняют частоту сердечных сокращений, а в совокупности возрастает риск развития мерцательной аритмии, сердечно-сосудистой недостаточности, блокад, экстрасистолий», - заявил Умнов.

Врач Умнов констатировал, что популярные варианты кофе с добавлением алкоголя (например, коньяка или виски) представляют собой «коктейли», способные серьезно вредить состоянию сердечно-сосудистой системы. По словам специалиста, алкоголь и кофе оказывают на организм разные эффекты, и это может провоцировать его нежелательные реакции вплоть до развития тяжелых состояний.В частности, они по-разному воздействуют на сосудистую систему (алкоголь расширяет сосуды, кофеин – сужает).Медик отметил, что сердце под влиянием кофе и спиртного тоже начинает работать с определенными нюансами.Помимо того, напитки, в которых сочетаются кофеин и алкоголь, оказывают выраженное негативное действие на ЦНС, психоэмоциональное состояние человека. Это также связано с тем, что по отдельности данные вещества вызывают разные реакции: под действием алкоголя центральная нервная система снижает свою активность, под действием кофеина – наоборот, усиливает. Человек при этом становится подвержен психоэмоциональным срывам, психозу, неврозу.Вдобавок «комбо» из кофе со спиртным «помогает» развиться язве желудка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может вредить организму употребление растворимого кофе.

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