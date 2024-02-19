«УГ»: употребление мармелада положительно влияет на печень

416 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/colorful-marmelades-out-of-a-paper-wrap_10464684.htm#page=2&query=marmalade&position=1&from_view=search&track=sph&uuid=01d24147-4ecf-442d-a7a9-d4972f3f51d7
мармелад

Натуральный мармелад относится к сладостям, которые положительно влияют на работу организма.

Употребление качественного мармелада положительно влияет на печень, об этом сообщила «Учительская газета».

«Каждый компонент, входящий в состав мармелада, является полезным. Пектин влияет на работу печени и уровень холестерина: плохой – снижает, хороший – увеличивает».

Содержащийся в мармеладе пектин является разновидностью клетчатки, которая, соединяясь с жидкостью в организме, принимает гелеобразное состояние. В этой массе «застревают» пестициды, радионуклиды, ионы тяжелых металлов и другие вредные вещества, угрожающие целостности клеток, вредящие состоянию печени. Благодаря пектину активизируются процессы пищеварения и обмена веществ, в результате интенсивнее расщепляются и выводятся токсины, теряются лишние килограммы.

Что еще содержится в мармеладе – это агар-агар из морских водорослей, придающий мармеладу вязкость. Получая его, организм также получает йод, необходимый для работы щитовидной железы. Кроме того, в состав мармелада входит желатин, полезный для мышц, суставов, кожи и волос.

«Настоящий мармелад делают из натуральных соков, ягодного и фруктового пюре, пектина, агар-агара или желатина. Его советуют включать в рацион практически всем. Даже тем людям, которые сидят на диете», - констатируют эксперты.

По их словам, лакомство обеспечивает организм витаминами группы B и витамином С, аминокислотами и микроэлементами в виде магния, железа, калия, фосфора.

В то же время это достаточно калорийный десерт, употреблять его нужно умеренно. При имеющихся проблемах со здоровьем необходимо консультироваться с врачом.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу организму приносит употребление сала.

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