Врач Гандельман: горох эффективно помогает очищать организм от канцерогенов

«Обычный горох поможет избавиться организму от холестерина, токсических веществ и канцерогенов».

Врач Гандельман проинформировал:По словам медика, способность гороха эффективно очищать организм от канцерогенов объясняется высоким содержанием грубой клетчатки в виде пищевых волокон. 100 граммов продукта обеспечивают суточную норму таких грубых волокон, препятствующих быстром всасыванию опасных пищевых компонентов в кишечнике.Герман Гандельман отметил, что вместе с едой происходит поступление в организм нежелательных ингредиентов в виде холестерина, токсических или канцерогенных субстанций. Попадая в пищеварительный тракт, эти вещества всасываются в кровь. Но если в желудок и кишечник также поступают трудные для расщепления и усвоения грубые волокна, пищеварение замедляется, а вместе с ним замедляется и всасывание вредных веществ. Кроме того, они окутываются в кишечнике грубыми волокнами и все вместе покидают его естественным образом.Еще один важный плюс гороха – это высокое содержание белка коллагена, важного для поддержания эластичности и гладкости тканей, кожи, сосудистой стенки. Его употребление помогает бороться с внешними признаками старения, обеспечивает профилактику возрастных проблем с глазами и зрением.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что цикорий полезен для избавления от лишнего веса , об этом рассказал известный врач Александр Мясников.

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