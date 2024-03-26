«Употребление достаточного количества пектина способно улучшить состояние микрофлоры. Именно с микрофлорой кишечника связано здоровье пищеварительной системы, а согласно последним научным данным — и всего организма», - поделилась специалист с aif.ru

«Нормальное употребление клетчатки поддерживает баланс нормальной микрофлоры, что способствует профилактике или улучшению течения воспалительных заболеваний кишечника», - констатировала эксперт.

«Желательно употреблять максимально разнообразные сорта яблок, которые выращены в вашем регионе (то есть не импортные), длительно не транспортировались и долго не хранились», - дала совет диетолог.

Врач Залётова объяснила необходимость употребления одного-двух яблок в день. Она сообщила, что этот фрукт является богатым источником пектина, действующего на кишечник как пребиотик.Татьяна Залётова добавила, что благодаря содержащейся в яблоках клетчатке стимулируется перистальтика кишечника, что обеспечивает профилактику запоров. Кроме того, присутствие клетчатки в ежедневном рационе улучшает защиту организма от возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета, рака. Благодаря ее свойству адсорбировать потенциально опасные для организма компоненты может улучшаться функционирование иммунной системы.Врач-диетолог добавила, что в яблоках также содержатся полифенолы – антиоксиданты, не вырабатываемые человеческим организмом. По словам специалиста, вместе с увеличением употребляемых полифенолов из еды улучшается способность организма противостоять многим угрожающим здоровью негативным явлениям внешней среды, например, воздействию продуктов распада или съедаемых нездоровых продуктов.При имеющихся проблемах с желудочно-кишечным трактом следует есть запеченные яблоки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что жир полезен для многих систем организма , особенно для мозга.

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