Врач Скибицкая: жир полезен для многих систем организма, особенно для мозга
Врач-эндокринолог Мария Скибицкая заявила о пользе содержащих жир продуктов, которые в том числе эффективно стимулируют мозговую деятельность.
Многим людям кажется, что в здоровом питании нет места жиру, но врач Скибицкая предупредила: это не так. Медик сообщила в интервью, что жир является полезным для полноценного функционирования многих систем организма, причем особенно он полезен для головного мозга
«Жир, как белки и углеводы, полезен для многих систем организма, а особенно для мозга. Жир из пищи стимулирует работу мозга, дает энергию, а также является полезным для репродуктивной системы», - поделилась Мария Скибицкая с «Лентой.ру».
В то же время специалист отметила, что употребление жира не должно быть бесконтрольным. Есть его нужно лишь в определенной мере – не больше 30% дневного рациона. Медик посоветовала отдавать предпочтение правильным жирам.
«Правильные жиры – жизненно важные жирные кислоты: полиненасыщенные и мононенасыщенные», - уточнила Скибицкая.
Таким образом, в повседневном питании одобряется присутствие жирных сортов рыбы, растительных масел, орехов, авокадо.
Врач обратила внимание на то, что многие продукты, употребляемые сегодня людьми, содержат в себе вредные насыщенные жиры, трансжиры. Например, их источником являются фастфуд, полуфабрикаты, колбасные изделия, жирные сорта красного мяса. Мария Скибицкая констатировала, что высокий уровень таких жиров в ежедневном рационе ассоциируется с появлением целого ряда серьезных проблем со здоровьем.
«Избыток неправильных жиров в рационе может вести к набору веса и ожирению, развитию диабета, метаболическому синдрому и проблемам сердечно-сосудистой системы», - предостерегла эксперт.
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Мария Скибицкая
ЗОЖ
врач-эндокринолог, диетолог
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