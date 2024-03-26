Врач Скибицкая: жир полезен для многих систем организма, особенно для мозга

«Жир, как белки и углеводы, полезен для многих систем организма, а особенно для мозга. Жир из пищи стимулирует работу мозга, дает энергию, а также является полезным для репродуктивной системы», - поделилась Мария Скибицкая с « Лентой.ру ».

«Правильные жиры – жизненно важные жирные кислоты: полиненасыщенные и мононенасыщенные», - уточнила Скибицкая.

«Избыток неправильных жиров в рационе может вести к набору веса и ожирению, развитию диабета, метаболическому синдрому и проблемам сердечно-сосудистой системы», - предостерегла эксперт.

Многим людям кажется, что в здоровом питании нет места жиру, но врач Скибицкая предупредила: это не так. Медик сообщила в интервью, что жир является полезным для полноценного функционирования многих систем организма, причем особенно он полезен для головного мозгаВ то же время специалист отметила, что употребление жира не должно быть бесконтрольным. Есть его нужно лишь в определенной мере – не больше 30% дневного рациона. Медик посоветовала отдавать предпочтение правильным жирам.Таким образом, в повседневном питании одобряется присутствие жирных сортов рыбы, растительных масел, орехов, авокадо.Врач обратила внимание на то, что многие продукты, употребляемые сегодня людьми, содержат в себе вредные насыщенные жиры, трансжиры. Например, их источником являются фастфуд, полуфабрикаты, колбасные изделия, жирные сорта красного мяса. Мария Скибицкая констатировала, что высокий уровень таких жиров в ежедневном рационе ассоциируется с появлением целого ряда серьезных проблем со здоровьем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Денис Буханцев предупредил: нехватка холестерина вредна для организма как и переизбыток.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.