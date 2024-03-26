Малышева: томаты полезнее есть с чесноком – так лучше усваивается ликопин

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помидоры

Елена Малышева заявила, что в сочетании с чесноком томаты становятся полезнее для организма как источник антиоксиданта ликопина.

Ведущая программ о здоровье, доктор медицинских наук Елена Малышева сообщила о том, что томаты полезно есть с чесноком, поскольку так лучше усваивается ликопин. Употребление этого антиоксиданта наука связывает с более мощной противораковой защитой (в частности, ликопин считается средством профилактики рака простаты, а также опухолей молочной железы).

«Чеснок в два раза увеличивает всасывание ликопина, который защищает наши глаза, зрение, защищает мужчин от рака простаты, а женщин — от рака груди», - констатировала Елена Малышева.

Кроме того, ликопин улучшает способность клеток печени к регенерации и повышает защищенность органа от инфекций.
В свою очередь, томаты и другие продукты, которые содержат его, не следует есть в сочетании с продуктами, насыщенными железом, – такое «комбо» препятствует процессу усвоения важного вещества.

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Елена Малышева
Елена Малышева
ЗОЖ
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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