Постоянное предпочтение сладкого или жирного – один из признаков пищевой аддикции

«Пищевая аддикция ведет к прибавке массы тела, развитию метаболического синдрома и жирового гепатоза, нарушению метаболизма и работы печени», - отметила врач-гастроэнтеролог из Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского Дарья Яворская.

«Чаще всего зависимость формируется от быстрых углеводов, мучного, сладкого», - подчеркнула медик.

Бесконтрольные приемы пищи после сильных эмоций, переживаний;

Приемы пищи независимо от того, ощущается ли реальное чувство голода;

Тяга ко всему сладкому, но особенно к сладкой еде с жиром;

Навязчивые мысли о еде.

При пищевой аддикции нарушаются нормальные механизмы потребления пищи: например, может возникать бесконтрольное поедание определенных групп продуктов. Во многих случаях такие продукты отличаются высокой калорийностью из-за значительного содержания насыщенных жиров и простых углеводов. О том, что нездоровая увлеченность такой пищей может серьезно вредить здоровью, предупредили кузбасские специалисты.По словам Яворской, постоянное предпочтение углводных и сладких продуктов, является одни из «говорящих» признаков пищевой аддикции.В свою очередь, медицинский психолог Полина Березанских указала на четыре наиболее типичных признака пищевой аддикции.Полина Березанских подтвердила, что психологические проблемы (изоляция, низкая самооценка, депрессия, перенесенные в детстве травмы) вполне способны оказаться причиной переедания. Современные люди нередко используют калорийную пищу как антидепрессант, позволяющий легче переносить повседневный стресс.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к сахару делает внешность человека менее привлекательной

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