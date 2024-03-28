Постоянное предпочтение сладкого или жирного – один из признаков пищевой аддикции

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аппетитный десерт

Врачи рассказали о четырех признаках пищевой аддикции, характеризующейся патологическим пристрастием к еде.

При пищевой аддикции нарушаются нормальные механизмы потребления пищи: например, может возникать бесконтрольное поедание определенных групп продуктов. Во многих случаях такие продукты отличаются высокой калорийностью из-за значительного содержания насыщенных жиров и простых углеводов. О том, что нездоровая увлеченность такой пищей может серьезно вредить здоровью, предупредили кузбасские специалисты.

«Пищевая аддикция ведет к прибавке массы тела, развитию метаболического синдрома и жирового гепатоза, нарушению метаболизма и работы печени», - отметила врач-гастроэнтеролог из Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского Дарья Яворская.

По словам Яворской, постоянное предпочтение углводных и сладких продуктов, является одни из «говорящих» признаков пищевой аддикции.

«Чаще всего зависимость формируется от быстрых углеводов, мучного, сладкого», - подчеркнула медик.

В свою очередь, медицинский психолог Полина Березанских указала на четыре наиболее типичных признака пищевой аддикции.
  • Бесконтрольные приемы пищи после сильных эмоций, переживаний;
  • Приемы пищи независимо от того, ощущается ли реальное чувство голода;
  • Тяга ко всему сладкому, но особенно к сладкой еде с жиром;
  • Навязчивые мысли о еде.
Полина Березанских подтвердила, что психологические проблемы (изоляция, низкая самооценка, депрессия, перенесенные в детстве травмы) вполне способны оказаться причиной переедания. Современные люди нередко используют калорийную пищу как антидепрессант, позволяющий легче переносить повседневный стресс.

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Теги : тяга к еде, признаки нарушений, Дарья Яворская, Полина Березанских