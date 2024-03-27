Эндокринолог Мисникова: пристрастие к сахару делает внешность менее привлекательной

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Эндокринолог Инна Мисникова: злоупотребление сахаром лишает людей внешней привлекательности.

Эндокринолог Мисникова посоветовала россиянам строже контролировать количество употребляемого в пищу добавленного сахара. По словам специалиста, пристрастие к сахару делает внешность менее привлекательной.

В частности, большие дозы сахара в ежедневном рационе преждевременно лишают кожу свежести и гладкости, а также ускоряют старение лица.

«Чем больше сахара в пище, тем выше уровень глюкозы, а значит, активнее идут процессы гликирования белков кожи, что приводит к ее старению и менее привлекательному внешнему виду», - объяснила эндокринолог Инна Мисникова в своем телеграм-канале.

Кроме того, добавила медик, интенсивное употребление сахара стимулирует выбросы инсулина, последствием которых может стать гипогликемия, низкий уровень глюкозы. Подобные процессы негативно отражаются на состоянии сосудов и на кровотоке, а в связи с этим также на внешности. Вдобавок чересчур активное выделение инсулина может поспособствовать гормональному дисбалансу, при котором ухудшается секреция половых гормонов. Как результат, внешность женщин и мужчин лишается черт, делающих ее особенно привлекательной, – женственности и маскулинности.

Мисникова убеждена: сокращение употребляемого сахара может помочь сделать внешность более притягательной, а во взрослом возрасте еще и сохранить моложавость.

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Инна Мисникова
Инна Мисникова
ЗОЖ
врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор
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Теги : вред сахара, внешность, Инна Мисникова