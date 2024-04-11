Врач Агапкин заявил, что томатный сок полезен сердцу благодаря свойству снижать давление

«Томатный сок богат калием, способствующим снижению артериального давления, которое создает наибольшую нагрузку на сосудистую стенку у современного человека. Раз артериальное давление снижается, то и сосудистая стенка целее будет», - заключил врач.

Врач Агапкин заявил, что томатный сок полезен сердцу и сосудистой системе как натуральное средство снижения давления. Свойство сока снижать давление обеспечивается высоким содержанием в нем калия – микроэлемента, активизирующего выведение из организма излишков натрия, провоцирующего отеки и повышение АД.Агапкин подчеркнул, что речь идет о томатном соке, не содержащем добавленной соли. Его систематическое употребление является проверенным способом улучшить свою защиту от возникновения инфаркта или инсульта.В свою очередь, врач-диетолог Марина Макиша отметила, что томатный сок богат антиоксидантом ликопином, благодаря чему способен уменьшать концентрацию «плохого» холестерина в крови, подавляя процесс его образования. Именно этому типу холестерина свойственно накапливаться в артериях и способствовать развитию атеросклероза, делающего человека подверженным инфаркту миокарда, заметила эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что редис рекомендуется включать в рацион людям, которые не едят достаточно рыбы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.