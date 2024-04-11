Врач Агапкин заявил, что томатный сок полезен сердцу благодаря свойству снижать давление

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томатный сок

По словам врача-реабилитолога Сергея Агапкина, питье томатного сока эффективно содействует профилактике сердечных приступов и инсультов.

Врач Агапкин заявил, что томатный сок полезен сердцу и сосудистой системе как натуральное средство снижения давления. Свойство сока снижать давление обеспечивается высоким содержанием в нем калия – микроэлемента, активизирующего выведение из организма излишков натрия, провоцирующего отеки и повышение АД.

«Томатный сок богат калием, способствующим снижению артериального давления, которое создает наибольшую нагрузку на сосудистую стенку у современного человека. Раз артериальное давление снижается, то и сосудистая стенка целее будет», - заключил врач.

Агапкин подчеркнул, что речь идет о томатном соке, не содержащем добавленной соли. Его систематическое употребление является проверенным способом улучшить свою защиту от возникновения инфаркта или инсульта.

В свою очередь, врач-диетолог Марина Макиша отметила, что томатный сок богат антиоксидантом ликопином, благодаря чему способен уменьшать концентрацию «плохого» холестерина в крови, подавляя процесс его образования. Именно этому типу холестерина свойственно накапливаться в артериях и способствовать развитию атеросклероза, делающего человека подверженным инфаркту миокарда, заметила эксперт.

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Сергей Агапкин
Сергей Агапкин
ЗОЖ
врач-реабилитолог, ректор Института традиционных систем оздоровления
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Теги : польза томатного сока, здоровье сердца, Сергей Агапкин