Диетолог Кузнецова: есть курагу полезно для профилактики гипертонии, изюм – для успокоения при стрессе

«При проблемах с сердечно-сосудистой системой следует включить в рацион курагу – она богата калием, который необходим для нормализации артериального давления и обеспечения корректной работы сердца».

«Изюм обладает успокаивающим действием», - сказала Кузнецова.

По словам диетолога Татьяны Кузнецовой, употребление сухофруктов улучшает защиту организма от возникновения многих заболеваний. Информацией об этом специалист поделилась с « Газетой.Ru ».Диетолог Кузнецова отметила: есть курагу полезно для профилактики отечности, гипертонии и других патологий сердечно-сосудистой системы.Кроме того, употреблять курагу показано диабетикам. В ней содержится хром, содействующий активизации углеводного обмена и снижающий риск инсулинорезистентности.Кузнецова пояснила, что этот сухофрукт отличается очень высоким содержанием пищевых волокон, помогающих уменьшать содержание холестерина и других жиров в крови, способствующих очищению организма от потенциально токсичных для него компонентов, включая соли тяжелых металлов.По словам Кузнецовой, они богаты кремнием, употребление которого способствует профилактике суставных проблем, артроза.Диетолог отметила, что есть изюм полезно для успокоения при стрессе – данный эффект обеспечивается большим количеством магния, присутствующего в нем.Помимо этого, изюм содержит много калия, нормализующего работу сердца.Этот сухофрукт диетолог посоветовала употреблять для снижения рисков развития анемии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу здоровью приносит употребление обычной редьки

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