Эксперт Лялина: употребление редьки снижает уровень сахара в крови и стимулирует иммунную систему

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редька

По словам Ирины Лялиной, употребляемая в пищу весной редька насыщает организм витаминами и стимулирует работу иммунной системы.

Эксперт Лялина отметила, что редька богата пищевыми волокнами и ей присущ низкий гликемический индекс. Специалист заявила, что употребление редьки способно снижать уровень сахара в крови.

«Редька любого сорта – это низкий по гликемическому индексу овощ, в связи с чем он эффективен при похудении, в том числе больных диабетом обоих типов, снижает уровень сахара в крови», - поделилась Ирина Лялина с Life.ru.

Она добавила, что пряный корнеплод насыщен витамином С, благодаря чему стимулирует иммунную систему, препятствует сгущению крови и образованию тромбов.

«Также редька обладает мочегонным и желчегонным эффектом, чистит организм от токсичных веществ, нормализует перистальтику кишечника, улучшает работу головного мозга, усиливает регенерацию кожи», - дополнила эксперт.

Лялина пояснила, что свойства редьки обусловлены высокими концентрациями витаминов группы В, витамина E, витамина PP (никотиновая кислота), а также микроэлементов в виде кальция, магния, фосфора, железа, цинка.

В то же время, предупредила ученый, редьку противопоказано ест при имеющихся проблемах с ЖКТ.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему редис должен присутствовать в рационе людей, которые не едят рыбу.

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Ирина Лялина
Ирина Лялина
ЗОЖ
и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения
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Теги : польза редьки, укрепление иммунитета, Ирина Лялина