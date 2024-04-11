Эксперт Лялина: употребление редьки снижает уровень сахара в крови и стимулирует иммунную систему

«Редька любого сорта – это низкий по гликемическому индексу овощ, в связи с чем он эффективен при похудении, в том числе больных диабетом обоих типов, снижает уровень сахара в крови», - поделилась Ирина Лялина с Life.ru

«Также редька обладает мочегонным и желчегонным эффектом, чистит организм от токсичных веществ, нормализует перистальтику кишечника, улучшает работу головного мозга, усиливает регенерацию кожи», - дополнила эксперт.

Эксперт Лялина отметила, что редька богата пищевыми волокнами и ей присущ низкий гликемический индекс. Специалист заявила, что употребление редьки способно снижать уровень сахара в крови.Она добавила, что пряный корнеплод насыщен витамином С, благодаря чему стимулирует иммунную систему, препятствует сгущению крови и образованию тромбов.Лялина пояснила, что свойства редьки обусловлены высокими концентрациями витаминов группы В, витамина E, витамина PP (никотиновая кислота), а также микроэлементов в виде кальция, магния, фосфора, железа, цинка.В то же время, предупредила ученый, редьку противопоказано ест при имеющихся проблемах с ЖКТ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему редис должен присутствовать в рационе людей, которые не едят рыбу.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.