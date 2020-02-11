Диетолог пояснил, можно ли взрослым людям пить молоко

«Такого рода публикации базируются не на клинических а на статистических исследованиях, разницу между которыми простому обывателю увидеть сложно. В результате недостоверная информация размножается, внося сумятицу и переворачивая научные факты пользы молока», - высказался эксперт.

Популярная сегодня теория гласит: организм взрослого человека, в отличие от ребенка, не усваивает молоко, так что пить его не стоит. К тому же продукт содержит насыщенный жир и способствует росту лишнего веса.Диетолог Моисеенко пояснил в беседе с агентством «Росбалт», что считать молоко вредным для взрослых людей – неправильно.По словам специалиста, репутацию молока в современном мире основательно подорвали псевдонаучные статьи.Польза молока является доказанным научным фактом, подчеркнул врач. Этот продукт обеспечивает организм множеством полезных веществ, от аминокислот и витаминов до минералов и ферментов.В то же время, уточнил диетолог, около 40% взрослых не могут усваивать содержащийся в молоке молочный сахар лактозу. Это связано с тем, что с возрастом тело начинает меньше вырабатывать нужный для его расщепления фермент. Тем, у кого развивается непереносимость молока, следует пить кефир или другие кисломолочные напитки, пояснил диетолог. Остальным молоко пойдет лишь на пользу, - при условии его умеренного употребления, как и любого другого продукта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологом были опровергнуты мифы о полезном питании при старении.