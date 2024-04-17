Врач Соломатина: малиновое варенье по ряду причин небезопасно для людей старше 60 лет

«У людей старше 60 лет часто есть инсулинорезистентность, предиабет, диабет, лишний вес. В малиновом варенье содержится много сахара, который будет ухудшать эти состояния. Но даже если нет таких проблем со здоровьем, оно может поспособствовать их развитию из-за большого количества сахара в составе», - об этом Елена Соломатина рассказала « Москве 24 ».

Врач Соломатина констатировала, что малиновое варенье по ряду причин небезопасно для людей старше 60 лет. Медик заявила, что состав лакомства отличается высоким содержанием сахара – продукта, который в этом возрасте должен употребляться строго ограниченно.Врач-диетолог добавила, что съеденное малиновое варенье в силу своей кислотности также может ухудшать самочувствие людям с язвой или гастритом, другими хроническими заболеваниями ЖКТ. Кроме того оно может поспособствовать появлению простуды как продукт, содержащий вещества, которые стимулируют потоотделение, вызывающее переохлаждение тела. Врач предупредила, что после угощения с малиной небезопасно находиться в помещении с кондиционером или оказываться на ветерке – можно переохладиться и почувствовать себя неважно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое количество кофе, выпитого за день , становится опасным для здоровья.

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