Доктор Мясников: холодец не укрепляет суставы, это заблуждение

«Кровеносные сосуды в сустав не проникают, сустав питается из межсуставной жидкости», - заявил известный медик.

Доктор Мясников затронул тему больных суставов, в связи с чем прокомментировал утверждение об особенной пользе холодца и других продуктов, содержащих желатин. Существует мнение, что благодаря периодическому употреблению холодца укрепляются суставы, но врач отметил: доверять такому мнению не стоит. Холодец не укрепляет суставы, это заблуждение, – подчеркнул Александр Мясников.Он пояснил, что полезные вещества из еды попадают в кровь, которая обеспечивает питанием ткани важных органов, но не суставы.Мясников отметил, что в случае повреждения суставов и хрящей восстановить их за счет каких-то продуктов уже невозможно. Также добиться такого восстановления не помогут лекарства (они лишь могут давать облегчение при болевом синдроме). Решить проблему поврежденного сустава можно лишь его заменой, констатировал врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что Александром Мясниковым были названы продукты – провокаторы суставной боли . Такие продукты отличаются свойством активизировать в организме процессы воспаления.

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