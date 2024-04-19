Врач Мясников назвал вредные для суставов продукты, включая сладости и жареные закуски

«Продукты, провоцирующие воспаления – это сладости, жир, жареное, копченое, колбасы, красное мясо», – констатировал врач и телеведущий.

Врач Мясников назвал вредными для суставов те продукты, которые вызывают более активное развитие воспалительного процесса в организме. Такого рода воспаление часто возникает как аутоиммунная реакция на какой-то аллерген или патоген, попадающий в организм, или как последствие инфекции (например, давней, хронической и нелеченой инфекции, имеющейся у человека). Некоторые пищевые компоненты играют роль провокаторов, усиливающих или обостряющих воспаление. Его последствием могут стать проблемы с суставами – боль, отечность, повреждение.Доктор Мясников назвал среди вредных для суставов продуктов сладости и жареные закуски.Для профилактики опасного для суставов воспаления он порекомендовал есть морскую рыбу, овощи, молочные продукты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения с родинкой указывают на ее злокачественное преобразование

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