Эндокринолог Тюльганова: при сахарном диабете позволительны кисло-сладкие яблоки

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продукты при диабете

Эндокринолог высшей категории Валерия Тюльганова ответила, какие фрукты могут позволить себе люди, болеющие сахарным диабетом.

Эндокринолог Тюльганова отметила в комментарии chel.aif.ru, что при сахарном диабете позволительны кисло-сладкие яблоки и другие фрукты, которым не свойственна высокая сахаристость и выраженный сладкий вкус.

«Фрукты должны быть не сахарно-сладкими, а кисло-сладкими, например, яблоки, грейпфрут. Банан содержит слишком много углеводов. Очень сладкие и не рекомендуются для диабетиков дыня, арбуз, виноград и хурма», - уточнила специалист.

Валерия Тюльганова добавила, что из овощей при сахарном диабете необходимо ограничивать употребление картофеля – есть овощ следует не чаще четырех раз в неделю. Кроме того, картофель диабетикам нужно правильно готовить. Мелко порезанный, как пюре или жареный им не подходит – употребление картофеля в таком виде повышает уровень сахара в крови.

В целом овощи людям с диабетом очень полезны как источник клетчатки, замедляющей процессы всасывания углеводов в кишечном тракте. Но важно помнить, что после приготовления у некоторых овощей может значительно увеличиваться гликемический индекс, отражающий их способность увеличивать уровень глюкозы в крови.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами были названы продукты, заставляющие организм быстро засахариваться.

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Валерия Тюльганова
Валерия Тюльганова
ЗОЖ
главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Челябинской области, кандидат медицинских наук
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