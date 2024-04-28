«Жажду после поедания шашлыка лучше всего утолят морсы, несладкие компоты, чаи и простая чистая вода», - уточнил медик.

«Опасно сочетание жирного мяса с алкоголем для поджелудочной железы, это может обернуться обострением панкреатита», - предостерег врач.

Врач Тяжельников назвал несладкие компоты среди напитков, которые подходят к шашлыку. Эти напитки он перечислил в комментарии РИА Новости Андрей Тяжельников обратил внимание на то сладкие газированные напитки или алкоголь, употребляемые во время пикника с шашлыками, способствуют перегрузке пищеварительной системы. Такое сочетание крайне негативно влияет на состояние поджелудочной железы.Тяжельников добавил, что неподходящие напитки являются еще и дополнительным источником быстрых углеводов, повышающих уровень сахара в крови, вызывающих всплеск инсулина и избыточное жироотложение. Если не соблюдать осторожность, после майских выходных можно прибавить в весе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-терапевт Екатерина Ладыгина посоветовала людям, пытающимся похудеть, включать в рацион такой продукт как ржаной хлеб

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