Врач Павлова: привычка пить кефир перед сном грозит развитием предиабета

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кефир

Врач-эндокринолог Зухра Павлова: регулярный прием кефира перед сном чреват развитием нарушения, ведущего к предиабету.

Предиабет представляет собой состояние, при котором уровень сахара в крови является повышенным, хотя и недостаточно высоким, чтобы диагностировался диабет. По словам врача Павловой, к возникновению предиабета может вести привычка пить перед сном кефир.

Врач объяснила, что вечером в организме естественным образом повышается активность инсулина – гормона, распределяющего сахар по клеткам и снижающего его уровень в крови. Употребление кефира  лишь дополнительно простимулирует выделение инсулина –  

«если этот продукт выпить на ночь, когда активность инсулина и так максимальная, то во сне начнется очень сильное снижение уровня глюкозы в крови».

Чтобы восполнить резкое сокращение глюкозы и не допустить развития гипогликемии, организм включает механизм компенсации, в соответствии с которым глюкозу начинает усиленно производить печень. В результате уровень сахара начинает расти, и к утру он может оказаться слишком высоким.

Насколько полезно на самом деле выпивать перед сном стакан кефира?


«Регулярное употребление кефира на ночь способно привести к нарушению углеводного обмена, которое ведет к предиабету», - констатировала врач Зухра Павлова.

Эндокринолог посоветовала не употреблять на ночь никаких продуктов или напитков, за исключением воды.

Эндокринолог Павлова: привычка пить на ночь кефир повышает сахар в крови


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Зухра Павлова
Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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