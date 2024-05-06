Диетолог Соломатина: ромовая баба как ежедневный десерт может быть смертельно опасной

«Ежедневное употребление в пищу ромовой бабы может поспособствовать развитию смертельных заболеваний. Особенную опасность этот десерт представляет для людей с диабетом, склонных к ожирению, болезням сердца и сосудов», - уточнила медик в комментарии радиостанции « Говорит Москва ».

«У людей, склонных к лишнему весу, уже имеется предрасположенность к толерантности к глюкозе, которая остается в крови и повреждает эндотелий сосудов – это триггер для развития атеросклероза и его осложнений, инсультов и инфарктов», - констатировала врач.

Диетолог Соломатина заявила в интервью, что ромовая баба как ежедневный десерт может быть смертельно опасной.Соломатина обратила внимание на то, что ромовая баба готовится из теста, выпекаемого из муки высшего сорта, которое дополняется сладкой пропиткой и кремом. В конечном счете получается десерт, в котором содержится зашкаливающее количество сахара и калорий. При его употреблении очень быстро повышается уровень глюкозы в крови, и если у человека уже имеется предрасположенность к высоком сахару или инсулинорезистентности, подобное лакомство спровоцирует опасные в своих последствиях процессы.По словам диетолога, такой десерт как ромовая баба позволителен только раз в месяц при отсутствии противопоказаний. Его усвоение – сложная задача даже для здорового пищеварения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему многим людям лучше не есть виноград

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