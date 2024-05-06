Диетолог Соломатина: ромовая баба как ежедневный десерт может быть смертельно опасной

207 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/little-cakes-with-strawberries-and-cream-on-brown-fruit-berry-bake-cake-biscuit_10446184.htm#fromView=search&page=1&position=43&uuid=d139ebc4-53cc-4e96-a3df-5ddb843cbf74
ромовая баба

Диетолог Елена Соломатина: даже людям, не имеющим проблем со здоровьем, опасно часто употреблять ромовую бабу.

Диетолог Соломатина заявила в интервью, что ромовая баба как ежедневный десерт может быть смертельно опасной.

«Ежедневное употребление в пищу ромовой бабы может поспособствовать развитию смертельных заболеваний. Особенную опасность этот десерт представляет для людей с диабетом, склонных к ожирению, болезням сердца и сосудов», - уточнила медик в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Соломатина обратила внимание на то, что ромовая баба готовится из теста, выпекаемого из муки высшего сорта, которое дополняется сладкой пропиткой и кремом. В конечном счете получается десерт, в котором содержится зашкаливающее количество сахара и калорий. При его употреблении очень быстро повышается уровень глюкозы в крови, и если у человека уже имеется предрасположенность к высоком сахару или инсулинорезистентности, подобное лакомство спровоцирует опасные в своих последствиях процессы.

«У людей, склонных к лишнему весу,  уже имеется предрасположенность к толерантности к глюкозе, которая остается в крови и повреждает эндотелий сосудов – это триггер для развития атеросклероза и его осложнений, инсультов и инфарктов», - констатировала врач.

По словам диетолога, такой десерт как ромовая баба позволителен только раз в месяц при отсутствии противопоказаний. Его усвоение – сложная задача даже для здорового пищеварения.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему многим людям лучше не есть виноград.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Может ли белый хлеб повлиять на заболевание диабетом? Объясняет врач
К чему может привести употребление белого магазинного хлеба: объясняет врач
Пиво может вызвать сразу очень резкий скачок сахара в крови
Теги : десерты, опасность для здоровья, Елена Соломатина