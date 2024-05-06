Врач Каневская: продукты с пробиотиками и пребиотиками могут укреплять иммунитет

«Укреплять иммунитет с помощью питания можно и нужно. Важно есть продукты с пребиотиками, которые отличаются высоким уровнем клетчатки, – чеснок, лук, лук-порей, спаржа, топинамбур, зелень одуванчика, бананы, морские водоросли», - посоветовала врач в комментарии Lenta.ru

Врач Каневская рассказала о продуктах, употребление которых эффективно помогает сделать человека более выносливым и стойким к инфекциям вследствие укрепления иммунитета. Медик констатировала, что до 80 процентов иммунных клеток концентрируются в ЖКТ, и полноценно развитая, хорошо сбалансированная кишечная микрофлора является одним из факторов надежного иммунитета.В частности, улучшить состояние кишечной флоры и укрепить в связи с этим иммунитет помогают продукты с пребиотиками – пищевыми волокнами, которые становятся питанием для полезных кишечных бактерий и способствуют развитию их популяции.Также, добавила Каневская, на состоянии иммунитета позитивно сказывается употребление продуктов с пробиотиками (полезными бактериями). Ими особенно богаты кефир и натуральный йогурт, ферментированные овощи (квашеная капуста, домашние соленые огурцы, кимчи).Что еще крайне важно для хорошей работы иммунной системы – получать с едой достаточно белка и витамина C, а также цинка, селена, железа. Другой ключевой нутриент, необходимый для крепкого иммунитета, – это витамин D.В свою очередь, добавила эксперт, употребление отдельных продуктов при имеющейся пищевой непереносимости, может способствовать ухудшению иммунитета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пять групп продуктов являются наиболее вредными для здоровья.

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