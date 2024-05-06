Диетолог Журавлева: сок сельдерея во многом полезен, но пить его можно не всем

«Сок из сельдерея способствует улучшению процессов пищеварения: напиток стимулирует кишечник к выработке полезных кислот, которые в свою очередь способствуют увеличению количества полезной микрофлоры, нормализации работы ЖКТ», – сказала специалист Общественной Службе Новостей

«В соке сельдерея содержатся апигенин и лютеолин – два полезных антиоксиданта, снижающие воспаление. Они помогают при ревматоидном артрите, аллергической астме и ринитах», – уточнила Журавлева.

Диетолог Журавлева рассказала в интервью, что сок сельдерея полезен как натуральное детокс-средство: он стимулирует работу печени и почек, тем самым активизируя процессы выведения токсинов из организма. Кроме того, употребление сельдерея и сока из него влияет на работу пищеварительного тракта.Кроме того, сок сельдерея полезен как источник укрепляющих иммунитет и здоровье питательных веществ, таких как цинк, медь, фолиевая кислота, витамины группы В, антиоксиданты. Вдобавок он является отличным похмельным средством и великолепным борцом с воспалением.Но пить сельдереевый сок можно не всем.Врач предупредила, что он противопоказан людям с нездоровыми почками, поскольку является сильным мочегонным средством и увеличивает нагрузку на них. Также не следует употреблять сок сельдерея при повышенной кислотности желудка и во время беременности (он увеличивает риск выкидыша).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли кофе повысить риск рака поджелудочной железы

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