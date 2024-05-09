Нутрициолог Уваровская: томатный сок полезнее помидоров – он улучшает защиту от рака

«Для приготовления томатного сока зрелые томаты измельчают, отделяют семена и протирают через сито. Затем массу нагревают до 75-80 градусов, чтобы уничтожить микроорганизмы».

«Благодаря ликопину томатный сок улучшает мужское здоровье, так как является профилактикой простатита, мужского бесплодия и рака простаты. Также он поддерживает репродуктивное здоровье женщин, снижая риск развития мастопатии и рака шейки матки», - перечислила Уваровская.

«Лучше всего сок сочетается с жирами (оливковым маслом, семенами и орехами), а также с чесноком и соей. Так можно в несколько раз увеличить его полезные свойства», - посоветовала эксперт.

Нутрициолог Уваровская рассказала в беседе с РИАМО, как готовится томатный сок.Специалист отметила, что томатный сок полезнее помидоров для человеческого организма, поскольку термообработка делает более доступными полезные вещества, содержащиеся в плодах: например, витамины А и группы В, кальций, магний, йод, антиоксидант ликопин.Нутрициолог добавила, что благодаря употреблению томатного сока (как, кстати, и томатной пасты) укрепляется иммунитет, улучшается состояние кожи и качество зрения, работа пищеварительного тракта.Также питье томатного сока предотвращает образование тромбов и повышает уровень «хорошего» холестерина, уменьшающего концентрацию «плохого», который накапливается в сосудах, провоцирует развитие атеросклероза, а с ним – инфаркта и инсульта.Уваровская уточнила, что взрослым людям можно употреблять ежедневно 200-250 миллилитров томатного сока – но только не натощак.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких патологиях полезно есть бананы

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