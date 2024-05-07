Нутрициолог Гусакова: людям с артритом или астмой полезно есть бананы

143 Фото: https://unsplash.com/photos/yellow-banana-fruit-on-blue-textile-kV3GEmrSp8k
бананы

По словам нутрициолога Вероники Гусаковой, бананы – один из самых полезных продуктов в рационе людей с такими заболеваниями как артрит или астма.

Нутрициолог Гусакова отметила, что людям с артритом или астмой полезно есть бананы, поскольку их плоды богаты веществами, эффективно борющимися с воспалением. В частности, они являются отличным источником витаминов А и С, некоторых витаминов группы В, также калия, магния, фосфора, кремния, железа.

«Например, присутствующий в банане витамин B6 снижает риски воспалительных процессов и улучшает работу иммунной системы», - сообщила Гусакова в комментарии News.ru.

Нутрициолог порекомендовала отдавать предпочтение зеленоватым, недозрелым плодам – в сравнении со спелыми бананами они содержат значительно меньше сахара.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты обладают свойством укреплять иммунитет.

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Вероника Гусакова
Вероника Гусакова
ЗОЖ
нутрициолог
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Теги : польза бананов, советы специалистов, Вероника Гусакова
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