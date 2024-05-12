Диетологи Войт и Белёва: кефир и мясо помогают выглядеть моложе

«Правильный выбор продуктов помогает поддерживать упругость кожи, а также снижать вес, который считается безусловным фактором старения», - констатировала Кристина Войт.

«Продукты квашения и ферментации традиционно считаются залогом продления молодости. В их числе – обычный кефир, без сахара и вкусовых добавок, выдержанный ферментированный сыр. Хороши и другие продукты естественного брожения, содержащие полезные бифидокультуры: например, квашеная капуста», - уточнила Эльвира Белёва.

«То, что отказ от мяса продлевает молодость, – это миф. Человеку в любом возрасте требуется полноценный животный белок. Его дефицит не лучшим образом сказывается на внешности: кожа становится сухой и вялой, волосы ломкими и безжизненными», - предупредили эксперты.

Хотя не существует волшебных продуктов, останавливающих время, грамотно составленный рацион питания помогает выглядеть значительно моложе своих «паспортных» лет. Диетологи поделились в интервью « Известиям », какие именно продукты необходимо употреблять с этой целью.Эксперт уточнила, что пища влияет на то, как организм синтезирует гормоны, создает антитела и поддерживает иммунитет – данные процессы в большой степени определяют его способность сохранять моложавость.В свою очередь, диетолог Белёва отметила, что выглядеть моложе помогают продукты, улучшающие микрофлору желудочно-кишечного тракта (в частности, кефир).Еще один «продукт молодости» – это крестоцветные овощи. Богатые клетчаткой, они улучшают метаболические процессы и активизируют процессы выведения из организма нежелательных, токсичных компонентов (что положительно сказывается на состоянии кожи).Также, добавили диетологи, выглядеть моложе помогает употребление качественного мяса.Помимо мяса, диетологи посоветовали употреблять яичные белки, рыбу, птицу – это тоже полезные источники животного белка, в котором нуждается организм.Другими продуктами, помогающими выглядеть моложе, они назвали свеклу, гречку, нерафинированные растительные масла, кунжут, зеленый чай, гвоздику.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно поддерживают здоровье печени.

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